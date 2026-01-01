Головне – гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що 5 січня зустрінуться начальники генеральних штабів

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, головне – це гарантії безпеки для України, передає УНН.

5 січня – буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України - повідомив Зеленський.

За його словами, політично майже все готове, і "важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі, на морі, якщо нам вдасться закінчити війну".

Додамо

Глава держави нагадав, що 3 січня відбудеться зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру.

Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО - зазначив Зеленський.

Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах

6 січня, за словами Президента, відбудеться зустріч на рівні лідерів: європейських країн, лідери Коаліції охочих.

Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякую всім, хто нам допомагає - резюмував Зеленський.

Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня