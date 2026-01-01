Головне – гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що 5 січня зустрінуться начальники генеральних штабів

$42.350.03
49.790.06
ukenru
13:04 • 22387 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 25648 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 25064 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 24314 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 112330 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 116719 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 43098 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 40065 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35064 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28246 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
2.9м/с
72%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo1 січня, 07:47 • 26488 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном1 січня, 08:01 • 88411 перегляди
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго1 січня, 08:05 • 23943 перегляди
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідкиPhotoVideo1 січня, 08:12 • 21131 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 22392 перегляди
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки11:39 • 22533 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 112319 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 67781 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 98707 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 95835 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Ізраїль
Естонія
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo12:15 • 14295 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 27393 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 28708 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 67781 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 28525 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
TikTok
YouTube

Головне – гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що 5 січня зустрінуться начальники генеральних штабів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський повідомив про зустріч начальників генеральних штабів 5 січня для обговорення гарантій безпеки України. 3 січня відбудеться зустріч радників з нацбезпеки, а 6 січня – зустріч лідерів європейських країн.

Головне – гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що 5 січня зустрінуться начальники генеральних штабів

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, головне – це гарантії безпеки для України, передає УНН.

5 січня – буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України 

- повідомив Зеленський.

За його словами, політично майже все готове, і "важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі, на морі, якщо нам вдасться закінчити війну".

Додамо

Глава держави нагадав, що 3 січня відбудеться зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру.

Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО 

- зазначив Зеленський.

Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах30.12.25, 17:00 • 47915 переглядiв

6 січня, за словами Президента, відбудеться зустріч на рівні лідерів: європейських країн, лідери Коаліції охочих.

Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякую всім, хто нам допомагає 

- резюмував Зеленський.

Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня31.12.25, 20:52 • 116716 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
НАТО
Володимир Зеленський
Україна