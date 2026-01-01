Головне – гарантії безпеки для України: Зеленський заявив, що 5 січня зустрінуться начальники генеральних штабів
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про зустріч начальників генеральних штабів 5 січня для обговорення гарантій безпеки України. 3 січня відбудеться зустріч радників з нацбезпеки, а 6 січня – зустріч лідерів європейських країн.
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, головне – це гарантії безпеки для України, передає УНН.
5 січня – буде зустріч військових, начальники генеральних штабів зустрінуться. Головне – це гарантії безпеки для України
За його словами, політично майже все готове, і "важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі, на морі, якщо нам вдасться закінчити війну".
Додамо
Глава держави нагадав, що 3 січня відбудеться зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру.
Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО
6 січня, за словами Президента, відбудеться зустріч на рівні лідерів: європейських країн, лідери Коаліції охочих.
Ми готуємося зараз, щоб зустріч була продуктивною, і щоб підтримки стало більше, і щоб по гарантіях і по мирній угоді політичної впевненості стало більше. Дякую всім, хто нам допомагає
