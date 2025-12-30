Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Київ • УНН
Радники з нацбезпеки країн «коаліції охочих» та України зустрінуться 3 січня в Україні. Після цього 6 січня у Франції відбудеться зустріч на рівні лідерів.
Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах", пише УНН.
Щойно Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні. Незабаром після цього будемо говорити вже на рівні лідерів – зустрічі потрібні. Плануємо 6 січня у Франції
При цьому Зеленський висловив вдячність команді президента США Дональда Трампа.
Вдячний команді Президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах. Жодного дня не втрачаємо. Дякую!
Низка зустрічей у січні, після чого - з російською стороною: Зеленський розкрив поетапний план дій у межах мирних переговорів29.12.25, 11:35 • 3124 перегляди