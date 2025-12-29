Низка зустрічей у січні, після чого - з російською стороною: Зеленський розкрив поетапний план дій у межах мирних переговорів
Київ • УНН
Президент Зеленський окреслив послідовність дій для узгодження кроків для завершення війни. Планується низка зустрічей, які мають відбутися у січні, після чого можлива зустріч з російською стороною.
Президент Володимир Зеленський повідомив про наступний порядок дій для узгодження кроків для завершення війни - спочатку зустріч на рівні радників, можливо, в Україні, згодом на рівні лідерів Європи з Україною, далі - з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, і є очікування, що це все відбудеться у січні, і після цього - зустріч з російською стороною. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.
Що стосується термінів, де ми знаходимося. Ми розробляли сіквенси плану, тобто порядок дій, наша стратегія, крок за кроком, коли і що ми хочемо допрацювати і погодити, з партнерами. Передусім ми хочемо зараз зустріч на рівні радників в найближчі дні. Рустем Умєров вже з'єднався з усіма радниками, американськими і європейськими. Ми хочемо таку зустріч. І я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні. Нарешті
Президент додав:
Далі ми підготуємо на рівні радників всі документи, і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною, у такому широкому складі. Це "коаліція охочих". Так. Плюс ця зустріч буде. Я почав її обговорювати одразу після зустрічі з президентом Трампом
Зеленський вказав, що вже зв'язувався з президентом Франції Емменуелем Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буде "продовжувати ці консультації". "І буде така зустріч", - зазначив він.
Після цієї зустрічі, я думаю, ми погодимо документи на рівні всіх людей і будемо готувати зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами. І ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі, про які я вам сказав, вони відбулись в січні
Президент після цього зазначив:
І після цього думаю, що якщо все буде йти крок за кроком, то після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з "русскіми". Ми ще раз це підкреслюємо. Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили
Як уточнили в Офісі Президента щодо контактів радників, "географія ще узгоджується", у складі передбачаються радники з "коаліції охочих", "а конкретику проговорює" голова української переговорної делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.