Ряд встреч в январе, после чего – с российской стороной: Зеленский раскрыл поэтапный план действий в рамках мирных переговоров

Президент Владимир Зеленский сообщил о следующем порядке действий для согласования шагов по завершению войны - сначала встреча на уровне советников, возможно, в Украине, затем на уровне лидеров Европы с Украиной, далее - с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, и есть ожидание, что это все произойдет в январе, и после этого - встреча с российской стороной. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Что касается сроков, где мы находимся. Мы разрабатывали секвенсы плана, то есть порядок действий, наша стратегия, шаг за шагом, когда и что мы хотим доработать и согласовать, с партнерами. Прежде всего мы хотим сейчас встречу на уровне советников в ближайшие дни. Рустем Умеров уже связался со всеми советниками, американскими и европейскими. Мы хотим такую встречу. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы эта встреча была в Украине. Наконец - сказал Зеленский.

Президент добавил:

Далее мы подготовим на уровне советников все документы, и будет встреча на уровне лидеров Европы сначала с Украиной, в таком широком составе. Это "коалиция желающих". Да. Плюс эта встреча будет. Я начал ее обсуждать сразу после встречи с президентом Трампом

Зеленский указал, что уже связывался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с несколькими другими нашими партнерами и будет "продолжать эти консультации". "И будет такая встреча", - отметил он.

После этой встречи, я думаю, мы согласуем документы на уровне всех людей и будем готовить встречу с президентом Трампом и с европейскими лидерами. И мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи, о которых я вам сказал, они состоялись в январе - указал Зеленский.

Президент после этого отметил:

И после этого думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с "русскими". Мы еще раз это подчеркиваем. Мы готовы на соответствующие форматы, о которых мы уже говорили

"Не прекращение огня": Трамп ответил, согласится ли россия на перемирие для референдума

Как уточнили в Офисе Президента относительно контактов советников, "география еще согласовывается", в составе предполагаются советники из "коалиции желающих", "а конкретику проговаривает" глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.