Мати виколола око 3-річному сину заради соцвиплат - її засудили до 7,5 року за ґратами

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
11:34 • 12605 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 13894 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 29369 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 44780 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 40433 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 40664 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 27869 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20774 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 49875 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19840 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
69%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 23522 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios26 лютого, 03:05 • 22039 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 17677 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"07:34 • 13465 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 12349 перегляди
Публікації
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 12605 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 40664 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 49875 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 53923 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 36717 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Барт Де Вевер
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 11616 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 33664 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 37082 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 41541 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 42368 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
NASAMS

Мати виколола око 3-річному сину заради соцвиплат - її засудили до 7,5 року за ґратами

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Мешканку Тернопільщини засудили до 7,5 років ув'язнення за умисне пошкодження ока синові заради соцвиплат. Хлопчик осліп на одне око та перебуває під опікою іншої родини.

Мати виколола око 3-річному сину заради соцвиплат - її засудили до 7,5 року за ґратами

Жінку з Тернопільщини засуджено до 7,5 року увʼязнення за те, що виколола око 3-річному синові заради соцвиплат, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася в одній із лікарень у листопаді 2019 року. Мати наполягала, що у хлопчика інфекційне захворювання, хоча медики це не підтвердили.

"Жінка не працювала та розраховувала на соціальні виплати, тому вимагала "визнати" у дитини хворобу. Залишившись із сином наодинці, вона медичною голкою навмисно пошкодила йому очне яблуко. Через тяжку травму трирічний хлопчик осліп на одне око", - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, нині він перебуває під опікою іншої родини.

"Прокурори довели в судах усіх інстанцій вину мешканки Тернопільщини у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові. Суд призначив їй 7 років і 6 місяців позбавлення волі за злочин, скоєний із особливою жорстокістю, що призвів до втрати дитиною ока та стійкої втрати працездатності", - ідеться у повідомленні.

Окрім реального строку ув’язнення, суд, як зазначається, стягнув із засудженої кошти на лікування та 600 тисяч гривень моральної шкоди на користь дитини.

Як зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов:

Ідеться про тяжку трагедію дитини, яка втратила здоров’я через умисні дії найближчої людини - своєї рідної матері. Цей хлопчик змушений буде жити з наслідками цієї травми все життя. Саме тому принципова позиція сторони обвинувачення полягала в тому, щоб  забезпечити справедливе покарання, яке відповідає тяжкості вчиненого злочину та підтверджує невідворотність відповідальності за посягання на життя і здоров’я дітей

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 31067 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Тернопільська область