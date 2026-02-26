Мати виколола око 3-річному сину заради соцвиплат - її засудили до 7,5 року за ґратами

Жінку з Тернопільщини засуджено до 7,5 року увʼязнення за те, що виколола око 3-річному синові заради соцвиплат, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Трагедія сталася в одній із лікарень у листопаді 2019 року. Мати наполягала, що у хлопчика інфекційне захворювання, хоча медики це не підтвердили.

"Жінка не працювала та розраховувала на соціальні виплати, тому вимагала "визнати" у дитини хворобу. Залишившись із сином наодинці, вона медичною голкою навмисно пошкодила йому очне яблуко. Через тяжку травму трирічний хлопчик осліп на одне око", - повідомили у прокуратурі.

Як вказано, нині він перебуває під опікою іншої родини.

"Прокурори довели в судах усіх інстанцій вину мешканки Тернопільщини у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому синові. Суд призначив їй 7 років і 6 місяців позбавлення волі за злочин, скоєний із особливою жорстокістю, що призвів до втрати дитиною ока та стійкої втрати працездатності", - ідеться у повідомленні.

Окрім реального строку ув’язнення, суд, як зазначається, стягнув із засудженої кошти на лікування та 600 тисяч гривень моральної шкоди на користь дитини.

Як зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов:

Ідеться про тяжку трагедію дитини, яка втратила здоров’я через умисні дії найближчої людини - своєї рідної матері. Цей хлопчик змушений буде жити з наслідками цієї травми все життя. Саме тому принципова позиція сторони обвинувачення полягала в тому, щоб забезпечити справедливе покарання, яке відповідає тяжкості вчиненого злочину та підтверджує невідворотність відповідальності за посягання на життя і здоров’я дітей