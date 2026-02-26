Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
Київ • УНН
Кім Кардаш'ян зазнала критики за можливе цифрове редагування обличчя на рекламних знімках для її нового бренду енергетичних напоїв Update. Напої без кофеїну та цукру, що містять параксантин, з 1 березня будуть доступні у 4 000 магазинах Walmart.
Реаліті-зірка та бізнесвумен Кім Кардаш’ян зазнала шквалу критики від користувачів соцмереж після публікації рекламних знімків для нового бренду енергетичних напоїв Update, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
На фотографіях, де 45-річна Кардаш’ян демонструє продукт, користувачі звернули увагу на можливе цифрове редагування обличчя. Багато хто зазначав, що на фото зникла природна текстура шкіри, а риси обличчя виглядають зміненими. Дехто навіть порівнював зовнішність зірки з молодшою донькою Чикаго та висловлював сумнів у природності знімків.
Кардаш’ян стала співзасновницею бренду Update напередодні його перезапуску. Нові енергетичні напої, без кофеїну та цукру, розроблені для покращення концентрації та підтримки енергії без різкого падіння сил. За словами виробників, напій містить параксантин - сполуку, що природно утворюється з кофеїну в організмі.
У рекламних матеріалах Кардаш’ян показала, як п’є напій під час підготовки до фотосесії, перегляду сценаріїв та укладки волосся. Вона також відзначила, що однією з її перших задач у бренді стало оновлення дизайну упаковки у більш мінімалістичному та "маскулінному" стилі.
Після приєднання Кардаш’ян бренд отримав національну дистрибуцію через Walmart. З 1 березня напої Update будуть доступні у 4 000 магазинах по всій країні, спочатку у п’яти смаках, з подальшим розширенням асортименту.
Наразі представники Кардаш’ян коментарі щодо критики публічно не надали.
