Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 16505 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 31984 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 28426 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 26590 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 23002 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18141 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 37861 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19271 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18402 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 14967 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph26 лютого, 00:27 • 16416 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці26 лютого, 01:25 • 14505 перегляди
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети26 лютого, 02:22 • 12618 перегляди
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios03:05 • 11209 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 37861 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 42670 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 26457 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 62531 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 71718 перегляди
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 4 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 27550 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 31329 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 35247 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 36957 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Кім Кардаш'ян зазнала критики за можливе цифрове редагування обличчя на рекламних знімках для її нового бренду енергетичних напоїв Update. Напої без кофеїну та цукру, що містять параксантин, з 1 березня будуть доступні у 4 000 магазинах Walmart.

Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото

Реаліті-зірка та бізнесвумен Кім Кардаш’ян зазнала шквалу критики від користувачів соцмереж після публікації рекламних знімків для нового бренду енергетичних напоїв Update, передає УНН з  посиланням на Daily Mail.

Деталі

На фотографіях, де 45-річна Кардаш’ян демонструє продукт, користувачі звернули увагу на можливе цифрове редагування обличчя. Багато хто зазначав, що на фото зникла природна текстура шкіри, а риси обличчя виглядають зміненими. Дехто навіть порівнював зовнішність зірки з молодшою донькою Чикаго та висловлював сумнів у природності знімків.

Кардаш’ян стала співзасновницею бренду Update напередодні його перезапуску. Нові енергетичні напої, без кофеїну та цукру, розроблені для покращення концентрації та підтримки енергії без різкого падіння сил. За словами виробників, напій містить параксантин - сполуку, що природно утворюється з кофеїну в організмі.

У рекламних матеріалах Кардаш’ян показала, як п’є напій під час підготовки до фотосесії, перегляду сценаріїв та укладки волосся. Вона також відзначила, що однією з її перших задач у бренді стало оновлення дизайну упаковки у більш мінімалістичному та "маскулінному" стилі.

Після приєднання Кардаш’ян бренд отримав національну дистрибуцію через Walmart. З 1 березня напої Update будуть доступні у 4 000 магазинах по всій країні, спочатку у п’яти смаках, з подальшим розширенням асортименту.

Наразі представники Кардаш’ян коментарі щодо критики публічно не надали.

Донька Кім Кардаш’ян може запустити власний бренд у 12 років17.02.26, 15:25 • 6798 переглядiв

Станіслав Кармазін

Кім Кардаш'ян