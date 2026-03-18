Україна готує будівництво високошвидкісної залізниці до кордону - на якому етапі проєкт

Україна просунулася з проєктом високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном, розпочавши разом з Південною Кореєю підготовку ТЕО для відповідного будівництва, повідомили у Мінрозвитку у середу, пише УНН.

Деталі

"У Мінрозвитку відбулася зустріч з делегацією Республіки Корея щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном України", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на зустрічі обговорили "стан проєкту, подальші кроки із залучення консультантів і розвиток високошвидкісної залізниці як частини інтеграції України до транспортної мережі ЄС та відновлення".

"Розвиток високошвидкісної залізниці ми розглядаємо не просто як інфраструктурний проєкт, а як важливу частину відбудови та довгострокового розвитку української залізниці, модернізації країни та її інтеграції до європейського транспортного простору. Ми щиро вдячні корейській стороні за партнерство, довіру, експертизу та готовність інвестувати в майбутнє України", – наголосив заступник міністра Олексій Балеста.

Також, як зазначається, сторони говорили про підготовку ТЕО і ключові питання дослідження, зокрема - узгодження з планами TEN-T, "щоб українська інфраструктура могла стати частиною європейської транспортної системи".

Українська сторона "наголосила на готовності до тісної координації та роботи з партнерами".

Доповнення

У ЄС торік представили план з'єднання всіх столиць Європи високошвидкісними залізничними лініями до 2040 року. Це передбачає розширення наявних ліній та створення нових, що дозволить потягам розвивати швидкість понад 250 км/год.