Україна готує будівництво високошвидкісної залізниці до кордону - на якому етапі проєкт
Київ • УНН
Мінрозвитку розпочало підготовку ТЕО для нової залізничної магістралі від Києва. Проєкт стане частиною інтеграції України до транспортної мережі ЄС.
Україна просунулася з проєктом високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном, розпочавши разом з Південною Кореєю підготовку ТЕО для відповідного будівництва, повідомили у Мінрозвитку у середу, пише УНН.
Деталі
"У Мінрозвитку відбулася зустріч з делегацією Республіки Корея щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва високошвидкісної залізниці між Києвом і кордоном України", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що на зустрічі обговорили "стан проєкту, подальші кроки із залучення консультантів і розвиток високошвидкісної залізниці як частини інтеграції України до транспортної мережі ЄС та відновлення".
"Розвиток високошвидкісної залізниці ми розглядаємо не просто як інфраструктурний проєкт, а як важливу частину відбудови та довгострокового розвитку української залізниці, модернізації країни та її інтеграції до європейського транспортного простору. Ми щиро вдячні корейській стороні за партнерство, довіру, експертизу та готовність інвестувати в майбутнє України", – наголосив заступник міністра Олексій Балеста.
Також, як зазначається, сторони говорили про підготовку ТЕО і ключові питання дослідження, зокрема - узгодження з планами TEN-T, "щоб українська інфраструктура могла стати частиною європейської транспортної системи".
Українська сторона "наголосила на готовності до тісної координації та роботи з партнерами".
Доповнення
У ЄС торік представили план з'єднання всіх столиць Європи високошвидкісними залізничними лініями до 2040 року. Це передбачає розширення наявних ліній та створення нових, що дозволить потягам розвивати швидкість понад 250 км/год.