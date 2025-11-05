Нова мобільність у подорожах: Європу до 2040 року з'єднають найновіші високошвидкісні залізниці
Європейська комісія представила план з'єднання всіх столиць Європи високошвидкісними залізничними лініями до 2040 року. Це передбачає розширення існуючих ліній та створення нових, що дозволить потягам розвивати швидкість понад 250 км/год.
Європейська комісія у середу, 5 листопада, представила новий амбітний план з'єднання всіх столиць високошвидкісними залізничними лініями до 2040 року. Передає УНН із посиланням на Le Figaro.
Деталі
Європейська комісія в середу представила два плани щодо просування швидкого низьковуглецевого транспорту нового типу. Було презентовано основні напрямки проекту завершення будівництва мережі високошвидкісних залізниць Європи, яка з’єднає європейські столиці до 2040 року шляхом розширення існуючих ліній та створення нових.
Очікується створення нових ліній, таких як лінія між Лісабоном та Парижем через Мадрид, столицю Іспанії.
Поїзди будуть розвивати швидкість значно вище 250 км/год (155 миль/год), коли це можливо, щоб забезпечити швидше сполучення по всьому континенту. .. Пасажир таким зможе дістатися з Копенгагена до Берліна лише за чотири години замість нинішніх семи, або з Афін до Софії лише за шість годин замість 13 годин і 40 хвилин сьогодні
З’єднання великих європейських міст лініями зі швидкістю щонайменше 200 км/год має зробити залізничні подорожі більш привабливим варіантом порівняно з польотами.
Для досягнення цієї мети Європейська комісія готує кілька наборів пропозицій. Серед них:
- усунення перешкод для транскордонних подорожей, зокрема шляхом гармонізації систем бронювання квитків;
- сприяння конкуренції за зниження цін на проїзд потягами;
- об'єднання зусиль держав, залізничного сектору та фінансових установ для планування необхідних колосальних інвестицій. Ідеться про щонайменше 345 мільярдів євро до 2040 року та до понад 500 мільярдів до 2050 року.
Доповнення
План високошвидкісної залізниці поки є рекомендацією для держав-членів ЄС. Втім комісія має намір продовжити обговорення планів розширення з національними урядами.
До 2027 року ці плани мають бути достатньо деталізованими, щоб Комісія могла зробити їх обов'язковими для держав-членів шляхом "рішень про впровадження".
