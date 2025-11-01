"3,000 км Залізної підтримки": Укрзалізниця розкрила деталі програми "УЗ-3000" для подорожей по Україні взимку
Київ • УНН
Укрзалізниця долучається до зимової підтримки, анонсованої Президентом, з програмою "УЗ-3000", що дозволить безкоштовно проїхати 3000 км. Програма має на меті зробити подорожі доступнішими та розвантажити залізницю в пікові періоди.
Укрзалізниця долучається до зимової підтримки, яку анонсував Президент Володимир Зеленський. Про це компанія повідомила в Telegram, інформує УНН.
Деталі
Там повідомили деякі подробиці програми "УЗ-3000".
Розповідаємо відразу, чому саме 3,000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший
В УЗ уточнили, що ще однією метою реалізації програми є "розвантаження" залізниці.
Знаємо, що в піковий період не просто "зловити" квитки. Тож програма "УЗ-3000" якраз і допоможе розвантажити пік – вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди
Там додали, що ця програма – важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень.
"Це – надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі", - резюмували в УЗ.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет зимової підтримки, що включатиме пряму допомогу, спеціальні програми для вразливих груп та збереження фіксованих цін на газ та електроенергію.
З-поміж іншого, анонсовано програму "УЗ-3000" від Укрзалізниці, що дозволить кожному українцю безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею в межах України.
