"3,000 км Залізної підтримки": Укрзалізниця розкрила деталі програми "УЗ-3000" для подорожей по Україні взимку

Укрзалізниця долучається до зимової підтримки, яку анонсував Президент Володимир Зеленський. Про це компанія повідомила в Telegram, інформує УНН.

Там повідомили деякі подробиці програми "УЗ-3000".

Розповідаємо відразу, чому саме 3,000 км: це дорівнює подорожі туди-зворотно найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо це мандрівка з одного краю нашої країни в інший