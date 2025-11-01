Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський анонсував нову зимову програму підтримки "УЗ-3000", що дозволить кожному українцю безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею в межах України. Програма зараз розробляється "Укрзалізницею".
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати три тисячі кілометрів залізницею. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, анонсуючи нову зимову підтримку, передає УНН.
Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно
За його словами, програма зараз пропрацьовується, і, оскільки держава підтримує сферу пасажирських перевезень, "компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству".
