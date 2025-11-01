Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал новую зимнюю программу поддержки "УЗ-3000", которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге в пределах Украины. Программа сейчас разрабатывается "Укрзализныцей".
Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от Укрзализныци – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно
По его словам, программа сейчас прорабатывается, и, поскольку государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, "компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу".
