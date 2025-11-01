$42.080.01
Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию. Также анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая предоставит 3000 км бесплатных поездок, и расширение медицинских программ с января.

Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку, передает УНН.

Глава государства раскрыл, какие программы войдут в зимнюю поддержку и как будут работать.

Первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды. Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, живущие в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали 

- сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что обязательно будет сохранена на зиму фиксированная цена на газ – никаких повышений, – также на электричество для бытовых потребителей.

Фиксированная цена на природный газ должна быть неизменной до 31 марта 2026 года - Свириденко08.10.25, 20:52 • 5287 просмотров

Кроме того, будет и спецпрограмма транспортной поддержки для всех украинцев.

Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от Укрзализныци – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу 

- добавил Зеленский.

По его словам, продолжается работа и по расширению медицинских программ.

Проект чекапов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе. Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться 

- резюмировал Президент.

Увеличение зарплат учителям и стипендий студентам, программа чекапов: Зеленский провел совещание со Свириденко16.09.25, 21:20 • 4169 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Одиночество
Электроэнергия
благотворительность
Украинская железная дорога
Днепр
Владимир Зеленский
Украина
Львов
Киев