Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поручил правительству сформировать пакет зимней поддержки, который будет включать прямую помощь, специальные программы для уязвимых групп и сохранение фиксированных цен на газ и электроэнергию. Также анонсирована программа "УЗ-3000" от Укрзализныци, которая предоставит 3000 км бесплатных поездок, и расширение медицинских программ с января.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку, передает УНН.
Глава государства раскрыл, какие программы войдут в зимнюю поддержку и как будут работать.
Первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды. Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, живущие в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали
Президент подчеркнул, что обязательно будет сохранена на зиму фиксированная цена на газ – никаких повышений, – также на электричество для бытовых потребителей.
Кроме того, будет и спецпрограмма транспортной поддержки для всех украинцев.
Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от Укрзализныци – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу
По его словам, продолжается работа и по расширению медицинских программ.
Проект чекапов, который готовит Министерство здравоохранения Украины, то есть возможность каждого взрослого человека уделить больше внимания своему здоровью, должен заработать уже в январе. Я поручил правительству в ближайшие недели завершить подготовку этой зимней поддержки и представить детали пакета до 15 ноября, чтобы люди могли начинать пользоваться
