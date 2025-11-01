Зеленский анонсировал новую зимнюю поддержку: прямая помощь, бесплатные поездки и чекапы

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку, передает УНН.

Глава государства раскрыл, какие программы войдут в зимнюю поддержку и как будут работать.

Первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды. Также мы запускаем еще отдельную программу для тех, кому наиболее сложно. Это одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, живущие в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе. Премьер-министр Украины представит все детали

Президент подчеркнул, что обязательно будет сохранена на зиму фиксированная цена на газ – никаких повышений, – также на электричество для бытовых потребителей.

Фиксированная цена на природный газ должна быть неизменной до 31 марта 2026 года - Свириденко

Кроме того, будет и спецпрограмма транспортной поддержки для всех украинцев.

Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от Укрзализныци – УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов – Киев, Киев – Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно. Программа сейчас прорабатывается, и, поскольку наше государство поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям – средства, которые используются, реально служат обществу