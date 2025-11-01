$42.080.01
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет зимової підтримки, що включатиме пряму допомогу, спеціальні програми для вразливих груп та збереження фіксованих цін на газ та електроенергію. Також анонсовано програму "УЗ-3000" від Укрзалізниці, що надасть 3000 км безкоштовних поїздок, та розширення медичних програм з січня.

Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку, передає УНН.

Глава держави розкрив, які програми увійдуть у зимову підтримку та як працюватимуть.

Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі 

- повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що обовʼязково буде збережено на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів.

Фіксована ціна на природній газ має бути незмінною до 31 березня 2026 року - Свириденко08.10.25, 20:52 • 5287 переглядiв

Крім того, буде й спецпрограма транспортної підтримки для всіх українців.

Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству 

- додав Зеленський.

За його слова, триває робота і для розширення медичних програм.

Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись 

- резюмував Президент.

Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко16.09.25, 21:20 • 4171 перегляд

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Пенсійний вік
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Самотність
Електроенергія
благодійність
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
Львів
Київ