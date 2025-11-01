Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку, передає УНН.

Глава держави розкрив, які програми увійдуть у зимову підтримку та як працюватимуть.

Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі