Зеленський анонсував нову зимову підтримку: пряма допомога, безкоштовні поїздки та чекапи
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет зимової підтримки, що включатиме пряму допомогу, спеціальні програми для вразливих груп та збереження фіксованих цін на газ та електроенергію. Також анонсовано програму "УЗ-3000" від Укрзалізниці, що надасть 3000 км безкоштовних поїздок, та розширення медичних програм з січня.
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку, передає УНН.
Глава держави розкрив, які програми увійдуть у зимову підтримку та як працюватимуть.
Перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві. Премʼєр-міністр України представить усі деталі
Президент наголосив, що обовʼязково буде збережено на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів.
Крім того, буде й спецпрограма транспортної підтримки для всіх українців.
Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству
За його слова, триває робота і для розширення медичних програм.
Проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоровʼя України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоровʼю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись
