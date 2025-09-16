Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Президент доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави та збільшувати підтримку людей, зокрема щодо збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, а також щодо запуску програми чекапів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів, збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є - сказав Зеленський.

За його словами, загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень. Також планується збільшити витрати на охорону здоров’я.

Запустимо надзвичайно важливу програму чекапів – перевірки здоров’я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалось якомога раніше, причому за державний кошт. Урядовці представлять всі деталі - зазначив Президент.

Нагадаємо

Кабінет міністрів планує поетапно підвищити зарплату вчителям на 50% у 2026 році, що передбачає виділення 183,9 млрд гривень. Загалом на освіту у 2026 році передбачено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж цього року.