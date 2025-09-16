$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
15:22 • 14498 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
14:08 • 13402 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 27524 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 42363 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 23291 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19 • 37371 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 35811 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16314 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30 • 37204 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити зарплати вчителям та стипендії студентам, а також запустити програму чекапів. Загалом на освіту наступного року буде виділено на 66 мільярдів гривень більше.

Збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, програма чекапів: Зеленський провів нараду зі Свириденко

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Президент доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави та збільшувати підтримку людей, зокрема щодо збільшення зарплат вчителям та стипендій студентам, а також щодо запуску програми чекапів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Була доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. Наступного року збільшимо зарплати вчителів, збільшимо стипендії українським студентам. На це ресурс є 

- сказав Зеленський.

За його словами, загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень. Також планується збільшити витрати на охорону здоров’я.

Запустимо надзвичайно важливу програму чекапів – перевірки здоров’я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалось якомога раніше, причому за державний кошт. Урядовці представлять всі деталі 

- зазначив Президент.

Кабінет міністрів планує поетапно підвищити зарплату вчителям на 50% у 2026 році, що передбачає виділення 183,9 млрд гривень. Загалом на освіту у 2026 році передбачено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж цього року.

Павло Башинський

