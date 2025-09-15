$41.280.03
Кабмін планує поетапне збільшення зарплати вчителям на 50%

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Кабінет міністрів планує поетапно підвищити зарплату вчителям на 50% у 2026 році, що передбачає виділення 183,9 млрд гривень. Загалом на освіту у 2026 році передбачено 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж цього року.

Кабмін планує поетапне збільшення зарплати вчителям на 50%

Кабінет міністрів планує етапне підвищення зарплати учителям на 30% з 1 січня, а з вересня 2026 року ще на 20%. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

Деталі

Як повідомили в Мінфіні, на освіту у наступному році планується закласти 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж у цьому році.

Зазначається, що передбачається етапне підвищення зарплати учителям на 50% (з 1 січня 2026 року – на 30 %, з 1 вересня 2026 – ще на 20 %), на що заклали 183,9 млрд гривень.

Крім того:

  14,4 млрд гривень – розширення реформи харчування для 4,4 млн учнів (з 1 січня – 1–4 класи і 5–11 на прифронтових територіях, з 1 вересня – усі 5–11 класи по країні);
    6,6 млрд гривень – вдвічі підвищення академічних стипендій для 163,8 тис. студентів;
      2,1 млрд гривень – придбання 14,1 млн підручників для 4-х і 9-х класів;
        • 15 млрд гривень – інвестиційні проєкти (укриття, харчоблоки, шкільні автобуси, проєкти Нової української школи).

          Наука - 19,9 млрд гривень (+5,4 млрд гривень). Включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу

          - повідомили в Мінфіні.

          Нагадаємо

          Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, за яким планується встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8647 гривень, що на 647 гривень більше, ніж у 2025 році.

          Павло Башинський

          СуспільствоЕкономікаОсвітаФінанси
          Міністерство фінансів України
          Україна