Кабмін планує поетапне збільшення зарплати вчителям на 50%

Кабінет міністрів планує етапне підвищення зарплати учителям на 30% з 1 січня, а з вересня 2026 року ще на 20%. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

Як повідомили в Мінфіні, на освіту у наступному році планується закласти 265,4 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, ніж у цьому році.

Зазначається, що передбачається етапне підвищення зарплати учителям на 50% (з 1 січня 2026 року – на 30 %, з 1 вересня 2026 – ще на 20 %), на що заклали 183,9 млрд гривень.

Крім того:

Наука - 19,9 млрд гривень (+5,4 млрд гривень). Включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу