З 2026 року в Україні може зрости мінімалка на понад 600 гривень: Кабмін ухвалив проєкт бюджету-2026
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, згідно з яким мінімальна заробітна плата становитиме 8647 гривень. Це на 647 гривень більше, ніж у 2025 році, коли вона залишиться на рівні 8000 гривень.
Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, за яким планується встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8647 гривень, що на 647 гривень більше, ніж у 2025 році. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року планується 8647 гривень
Доповнення
Мінімальна зарплата у 2025 році залишається на рівні 8000 грн, але підвищення податків на доходи фізичних осіб та військового збору призведе до зменшення суми, яка надходитиме "на руки".
Мінімальна зарплата - це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків. Розмір мінімальної зарплати використовують для розрахунку граничного розміру добових при відрядженні по Україні, компенсацій за шкоду здоров’ю, розрахунку оплати додаткових вихідних днів, суми лікарняних і декретних тощо.