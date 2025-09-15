$41.280.03
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
14:18 • 11039 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
12:27 • 16438 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
15 вересня, 09:58 • 20953 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
15 вересня, 05:44 • 49694 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 34423 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31641 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 35637 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 57566 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03 • 72996 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
З 2026 року в Україні може зрости мінімалка на понад 600 гривень: Кабмін ухвалив проєкт бюджету-2026

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, згідно з яким мінімальна заробітна плата становитиме 8647 гривень. Це на 647 гривень більше, ніж у 2025 році, коли вона залишиться на рівні 8000 гривень.

З 2026 року в Україні може зрости мінімалка на понад 600 гривень: Кабмін ухвалив проєкт бюджету-2026

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, за яким планується встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8647 гривень, що на 647 гривень більше, ніж у 2025 році. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року планується 8647 гривень

 - повідомив Железняк.

Доповнення

Мінімальна зарплата у 2025 році залишається на рівні 8000 грн, але підвищення податків на доходи фізичних осіб та військового збору призведе до зменшення суми, яка надходитиме "на руки".

Мінімальна зарплата - це показник, що лежить в основі багатьох нарахувань, ставок і податків. Розмір мінімальної зарплати використовують для розрахунку граничного розміру добових при відрядженні по Україні, компенсацій за шкоду здоров’ю, розрахунку оплати додаткових вихідних днів, суми лікарняних і декретних тощо.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономікаПолітика
Ярослав Железняк