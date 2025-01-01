Якою буде "мінімалка" в 2025 році та чому ви отримаєте менше

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Мінімальна зарплата у 2025 році залишиться на рівні 8000 грн, але через підвищення податків виплати зменшаться. Фактична сума "на руки" складе 6160 грн.

Мінімальна зарплата у 2025 році залишиться на рівні 8000 грн, але підвищення податків на доходи фізичних осіб та військового збору призведе до зменшення суми, яка надходитиме "на руки". УНН зібрав інформацію про "мінімалку" та вирахував, на скільки менше ви отримаєте. 

З 1 січня 2025 року набуває чинності Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", в якому не передбачено підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, тому їх рівень залишиться незмінним.

Рішення не змінювати "мінімалку" міністр фінансів Сергій Марченко пояснив так: 

"На даному етапі і це було домовлено з нашими партнерами, що в нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. В цьому році (2024 рік - ред.) ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% до 8 тис. гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік".

Мінімальна зарплата у 2025 році буде становити — 8000 грн.

Щодо мінімального розміру допомоги по безробіттю, то він буде складати — 1500 грн.

Мінімальний розмір ЄСВ — 1760 грн/міс, максимальний — 35 200 грн/міс.

Загальний показник прожиткового мінімуму буде становити 2920 грн.

В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум: чи є альтернатива17.08.24, 16:47 • 26017 переглядiв

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян у 2025 році буде 3028 грн, а розмір прожиткового мінімуму на осіб, які втратили працездатність — 2361 грн.

А ось мінімальний розмір пенсії за віком становитиме — 2725 грн, а максимальний — 23 610 грн.

Варто врахувати, що цьогоріч відбулось підняття податків ( ПДФО 18% та військовий збір 5%), а тому номінальні цифри будуть меншими. 

Тобто, якщо в минулому році при сплаті усіх податків "на руки" ви отримували 6440 гривень, то у 2025 ця сума становитиме 6160 гривень.

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Нагадаємо 

У 2025 році дохідна частина бюджету України перевищить 2 трлн грн, а витрати загального та спеціального фондів становитимуть понад 3,9 трлн грн. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЕкономіка

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