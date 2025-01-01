Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Минимальная зарплата в 2025 году останется на уровне 8000 грн, но повышение налогов на доходы физических лиц и военного сбора приведет к уменьшению суммы, которая будет поступать «на руки». УНН собрал информацию о «минималке» и вычислил, на сколько меньше вы получите.

С 1 января 2025 года вступает в силу Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», в котором не предусмотрено повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы, поэтому их уровень останется неизменным.

Решение не менять «минималку» министр финансов Сергей Марченко объяснил так:

«На данном этапе и это было договорено с нашими партнерами, что у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году (2024 год - ред.) мы повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 тыс. гривен. Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год».

Минимальная зарплата в 2025 году будет составлять - 8000 грн.

Относительно минимального размера пособия по безработице, то он будет составлять - 1500 грн.

Минимальный размер ЕСВ - 1760 грн/мес, максимальный - 35 200 грн/мес.

Общий показатель прожиточного минимума будет составлять 2920 грн.

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Размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан в 2025 году будет 3028 грн, а размер прожиточного минимума на лиц, утративших трудоспособность - 2361 грн.

А вот минимальный размер пенсии по возрасту составит - 2725 грн, а максимальный - 23 610 грн.

Стоит учесть, что в этом году произошло повышение налогов (НДФЛ 18% и военный сбор 5%), а потому номинальные цифры будут меньше.

То есть, если в прошлом году при уплате всех налогов «на руки» вы получали 6440 гривен, то в 2025 эта сумма составит 6160 гривен.

Напомним

В 2025 году доходная часть бюджета Украины превысит 2 трлн грн, а расходы общего и специального фондов составят более 3,9 трлн грн.