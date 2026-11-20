Визит Путина в Китай обернулся обвалом российских акций — фондовый рынок потерял сотни миллиардов рублей
Киев • УНН
Рынок РФ за два дня потерял около 200 млрд рублей капитализации. Инвесторов разочаровало отсутствие договорённостей по поводу войны и санкций.
Российский фондовый рынок резко отреагировал на результаты саммита в Китае с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Из-за отсутствия конкретных договоренностей по завершению войны в Украине акции крупнейших компаний РФ подешевели, а рынок за два дня потерял около 200 миллиардов рублей капитализации. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
По итогам торгов 19 ноября индекс Московской биржи упал на 2,19% — до 2415,7 пункта. В течение сессии он опускался до 2404,8 пункта — самого низкого уровня за последний месяц.
В целом за два дня пребывания Путина в Шэньчжэне индекс потерял 3,7%. Акции «Газпрома» подешевели на 3,3%, «Роснефти» — на 2,4%, «Новатэка» — на 3,6%, «Северстали» — на 3,8%, а НЛМК — на 3,9%.
Почему встреча трех лидеров разочаровала инвесторов
Аналитики «Вектора Капитала» назвали главным разочарованием отсутствие конкретных договоренностей по урегулированию войны в Украине.
По итогам встречи лидеры подписали декларацию о реформировании ООН, иммунитете руководителей государств перед Международным уголовным судом и недопущении ядерной войны. Однако никаких решений об ослаблении санкций объявлено не было.
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Эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак отметил, что российскому бизнесу нужны не дипломатические заявления, а реальные возможности проводить международные платежи, закупать оборудование и расширять торговлю.
Дополнительного пессимизма инвесторам добавили заявления Путина, который вновь выдвинул территориальные требования к Украине и признал, что договоренностей о следующей трехсторонней встрече нет.
Аналитики предупреждают, что без позитивных геополитических сигналов российский фондовый рынок может продолжить падение.
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