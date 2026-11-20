Київ пережив сім хвиль балістичних ударів – росія випустила близько 30 ракет, у столиці почалися перебої зі світлом

Київ пережив сім хвиль балістичних ударів – росія випустила близько 30 ракет, у столиці почалися перебої зі світлом

Київ пережив сім хвиль балістичних ударів – росія випустила близько 30 ракет, у столиці почалися перебої зі світлом

Київ пережив сім хвиль балістичних ударів – росія випустила близько 30 ракет, у столиці почалися перебої зі світлом

Після знищення Кримського мосту траса "новоросія" стала ще більш смертельною для окупантів - АТЕШ

Після знищення Кримського мосту траса "новоросія" стала ще більш смертельною для окупантів - АТЕШ

Після знищення Кримського мосту траса "новоросія" стала ще більш смертельною для окупантів - АТЕШ

Після знищення Кримського мосту траса "новоросія" стала ще більш смертельною для окупантів - АТЕШ

росії запропонували енергетичне перемир'я на всю зиму – "коаліція охочих" висунула вимогу кремлю

росії запропонували енергетичне перемир'я на всю зиму – "коаліція охочих" висунула вимогу кремлю

росії запропонували енергетичне перемир'я на всю зиму – "коаліція охочих" висунула вимогу кремлю

росії запропонували енергетичне перемир'я на всю зиму – "коаліція охочих" висунула вимогу кремлю