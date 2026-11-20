Візит путіна до Китаю обернувся обвалом російських акцій – фондовий ринок втратив сотні мільярдів рублів
Київ • УНН
Ринок рф за два дні втратив близько 200 млрд рублів капіталізації. Інвесторів розчарувала відсутність угод щодо війни та санкцій.
російський фондовий ринок різко відреагував на результати саміту в Китаї за участю володимира путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Через відсутність конкретних домовленостей щодо завершення війни в Україні акції найбільших компаній рф подешевшали, а ринок за два дні втратив близько 200 мільярдів рублів капіталізації. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
За підсумками торгів 19 листопада індекс Московської біржі впав на 2,19% – до 2415,7 пункту. Протягом сесії він опускався до 2404,8 пункту, найнижчого рівня за останній місяць.
Загалом за два дні перебування путіна в Шеньчжені індекс втратив 3,7%. Акції "Газпрому" подешевшали на 3,3%, "Роснефти" – на 2,4%, "Новатека" – на 3,6%, "Северсталі" – на 3,8%, а НЛМК – на 3,9%.
Чому зустріч трьох лідерів розчарувала інвесторів
Аналітики "Вектор Капіталу" назвали головним розчаруванням відсутність конкретних домовленостей щодо врегулювання війни в Україні.
За підсумками зустрічі лідери підписали декларацію щодо реформування ООН, імунітету керівників держав перед Міжнародним кримінальним судом та недопущення ядерної війни. Однак жодних рішень про пом'якшення санкцій не оголосили.
"Просто можливість для фотосесії" – Мерц різко висловився про саміт Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна19.11.26, 23:02 • 10198 переглядiв
Експерт Інституту фінансово-інвестиційних технологій Олексій Примак зазначив, що російському бізнесу потрібні не дипломатичні заяви, а реальні можливості проводити міжнародні платежі, закуповувати обладнання та розширювати торгівлю.
Додаткового песимізму інвесторам додали заяви путіна, який знову висунув територіальні вимоги до України та визнав, що домовленостей про наступну тристоронню зустріч немає.
Аналітики попереджають, що без позитивних геополітичних сигналів російський фондовий ринок може продовжити падіння.
ЄС ввів нові санкції проти росії щодо 113 осіб і структур - під ударом НПЗ, банки рф, тіньовий флот і не тільки16.11.26, 14:04 • 14526 переглядiв