ЕС ввёл новые санкции против россии в отношении 113 лиц и структур - под ударом НПЗ, банки рф, теневой флот и не только

ЕС включил в санкционный список 113 лиц и организаций, чтобы еще больше ограничить возможности россии финансировать свою агрессивную войну рф против Украины. Об этом сообщили в Совете ЕС 16 ноября, пишет УНН.

В ответ на неизбирательные атаки россии на Украину, в частности на гражданскую инфраструктуру, Совет (ЕС) сегодня ввел дополнительные ограничительные меры в отношении 12 лиц и 101 организации за их роль в тех экономических секторах, которые обеспечивают существенный источник доходов для агрессивной войны россии и поддерживают ее теневой флот - сообщили в Совете ЕС.

Сегодняшние санкционные списки, как сообщается, "включают почти 50 российских банков и финансовых учреждений". "Постепенно усиливая и расширяя санкции против банковского сектора россии, ЕС перекрывает финансовые каналы, которые обрабатывают государственные доходы и финансируют военные усилия россии", - говорится в заявлении.

"Кроме того, Совет усиливает борьбу с электронной коммерцией в россии. Сегодняшний пакет включает единственного акционера российского розничного гиганта Wildberries и лицо, контролирующее контрольный пакет акций другой крупной российской компании электронной коммерции Ozon", - говорится в заявлении.

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"Совет (ЕС) также включает в список дополнительные организации и бизнесменов в российском нефтяном и энергетическом секторе. Энергетические компании, включенные сегодня, управляют российскими нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом Санкт-Петербургского региона, а также активно работают в сегменте разведки и добычи", - указали в Совете ЕС.

"Также Совет (ЕС) нацелился на теневой флот россии, включив в список различные компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских островов и Омана, которые являются покупателями нефти российского происхождения, а также определенных бизнесменов, владеющих судами, на которые распространяются ограничительные меры ЕС, или управляющих ими и незаконно транспортирующих российскую нефть, занимаясь при этом высокорисковой судоходной деятельностью", - говорится в заявлении.

Сегодняшние санкционные списки, как сообщается, "были приняты в соответствии с рамками ограничительных мер ЕС, направленных против действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Лица, включенные в список в рамках этого санкционного режима, подлежат замораживанию активов, и запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы прямо или косвенно либо в их пользу. Кроме того, к физическим лицам, указанным в сегодняшнем списке, применяется запрет на поездки в ЕС", - отмечается в заявлении.

Соответствующие правовые акты были опубликованы в Официальном журнале Европейского Союза.

Согласно данным из правовых актов, ЕС ввел санкции в том числе против Московского, Хабаровского, Ильского, Саратовского, Омского НПЗ, "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Киришинефтеоргсинтез", "Орскнефтеоргсинтез", компаний "ННК-Ойл", "ННК-Сахалинморнефтегаз", "ННК-Хабаровский НПЗ", "Газпром нефтехим Салават" и "ТАИФ-НК", "Русхимальянс" и "Русгаздобыча", "Агентство социального проектирования", "Петербургский нефтяной терминал", платежного сервиса "ЮMoney" и более 40 российских банков. А также основательницы Wildberries Татьяны Ким, блогера Юрия Подоляки; ведущего программы "Время" Виталия Елисеева; предпринимателя Сергея Матвиенко (сына председателя совета федерации рф валентины матвиенко); предпринимателя Руслана Байсарова.