"Просто возможность для фотосессии" — Мерц резко высказался о саммите Трампа, Путина и Си Цзиньпина
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил, что мирные договорённости по Украине невозможны без Киева и Европы. Он раскритиковал «ялтинскую модель».
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал трехсторонний саммит президента США Дональда Трампа, российского диктатора владимира путина и лидера Китая Си Цзиньпина «просто возможностью для фотосессии». Он подчеркнул, что любые мирные договоренности по Украине невозможны без участия Киева и европейских государств. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.
Детали
Такое заявление Мерц сделал 19 ноября в Берлине во время пресс-конференции после встречи, посвященной гарантиям безопасности для Украины.
Немецкий канцлер также раскритиковал попытки решать вопросы европейской безопасности при участии лишь крупнейших мировых держав.
Ялтинская модель не может принести мира
Мирные переговоры невозможны без Украины и Европы
Мерц напомнил о Ялтинской конференции 1945 года, во время которой лидеры государств-союзников обсуждали послевоенное устройство Европы
По словам канцлера, подобный подход не может стать основой современного мирного урегулирования войны в Украине.
Если мирные переговоры будут продвигаться вперед, мы будем присутствовать
Мерц добавил, что такие переговоры могут завершиться успешно лишь при непосредственном участии Украины и Европы.
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