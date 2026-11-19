Английский «Эвертон», за который выступает Виталий Миколенко, пригласил на настоящую пресс-конференцию блогера The Fat Centre Back, которому во время стрима по Football Manager жена пеняла за разговоры с «воображаемыми людьми». Клуб подхватил вирусное видео и пригласил болельщика вместе с женой на тренировочную базу, чтобы повторить перформанс вживую, передает УНН.

Детали

Все началось 16 ноября, когда стример The Fat Centre Back настолько увлекся игрой в Football Manager, играя за английский «Эвертон», что представлял себя на настоящей пресс-конференции, громко отвечая на «вопросы СМИ».

Эмоции мужчины не понравились его жене, которая зашла в его комнату во время стрима и начала ругать его: «Тебе 37 лет, ты сидишь в своей спальне, играешь в Football Manager и делаешь вид, что у тебя есть состав. Ты взрослый человек с двумя детьми, ты разговариваешь с воображаемыми людьми».

На что стример ответил: «Что значит „воображаемыми людьми“? Ты видишь здесь весь состав? Посмотри на них. Они прямо здесь, смотри. И вот Тарковски (капитан „Эвертона“ — ред.) сидит, с ним нужно поговорить. Веди себя прилично».

Затем мужчина попросил жену выйти, поскольку у него пресс-конференция.

Фрагмент стрима начал набирать популярность в сети, и «Эвертон» не смог обойти его вниманием. Клуб Виталия Миколенко решил поддержать болельщика и пригласил его повторить вирусный перформанс в реальности, где присутствовал Джеймс Тарковски.

Во время пресс-конференции в клубе блогер рассказал, что играл в симулятор, как тут ворвалась его жена. После этого в пресс-комнату вошел Тарковски и поприветствовал блогера: «Доброе утро, босс. Как дела?».

Также капитан добавил: «Мне рассказывали о множестве людей, и о том, которого ребята наверху показывали мне вчера, а потом кто-то упомянул, что ты зайдешь. Я нервничаю. Не знаю почему, если честно».

После поста клуба в X в комментариях пользователи начали спрашивать, куда делась его жена.

В клубе сообщили, что она также присутствовала на пресс-конференции мужа.

«Мы можем подтвердить, что „Дорис“ присутствовала на „Финч Фарм“ (тренировочная база „Эвертона“ — ред.). И, кстати, она также является представительницей клуба „Тоффи“ („ириски“ — прозвище клуба — ред.)», — сообщили в клубе.

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