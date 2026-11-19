Англійський "Евертон", за який виступає Віталій Миколенко, запросив на справжню пресконференцію блогера The Fat Centre Back, якому під час стріму з Football Manager дружина дорікнула за розмови з "уявними людьми". Клуб підхопив вірусне відео та запросив фаната разом із дружиною на тренувальну базу, щоб повторити перформанс наживо, передає УНН.

Деталі

Все почалося 16 листопада, коли стрімер The Fat Centre Back так захопився грою у Football Manager, граючи за англійський "Евертон", що уявляв себе на справжній пресконференції, відповідаючи голосно на "питання ЗМІ".

Емоції чоловіка не сподобалися його дружині, яка зайшла до його кімнати під час стріму, й почала сварити його: "Ти 37-річний чоловік, сидиш у своїй спальні, граєш у Football Manager і вдаєш, що в тебе є склад. Ти доросла людина з двома дітьми, ти спілкуєшся з уявними людьми".

На що стрімер відповів: "Що означає "уявними людьми"? Ти бачиш тут увесь склад? Подивися на них. Вони прямо тут, дивись. І ось Тарковскі (капітан "Евертона" - ред.) сидить, з ним потрібно поговорити. Поводься пристойно".

Далі чоловік попросив дружину вийти, адже у нього пресконференція.

Фрагмент стриму почав набирати популярність у мережі, і "Евертон" не зміг оминути його увагою. Клуб Віталія Миколенка вирішив підтримати фаната та запросив його повторити вірусний перформанс у реальності, де був присутнім Джеймс Тарковскі.

Під час пресконференції у клубі, блогер розповів, що грав у симулятор, як тут увірвалася його дружина. Після цього моменту до прес-кімнати увійшов Тарковскі та привітався із блогером: "Доброго ранку, босе. Як справи?".

Також капітан додав: "Мені розповідали про чимало людей, і про того, якого хлопці нагорі показували мені вчора, а потім хтось згадав, що ти зайдеш. Я нервую. Не знаю чому, якщо чесно".

Після посту в Х від клубу, у коментарях користувачі почали запитувати, куди поділася його дружина.

У клубі повідомили, що вона також була присутня на пресконференції чоловіка.

"Ми можемо підтвердити, що "Доріс" була присутня на "Фінч Фарм" (тренувальна база "Евертона" - ред.). І, до речі, вона також є представницею клубу "Тоффі" ("ірисок" - прізвисько клубу - ред.)", - повідомили у клубі.

Миколенко встановив рекорд за кількістю матчів в АПЛ серед українських футболістів