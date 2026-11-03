Миколенко встановив рекорд за кількістю матчів в АПЛ серед українських футболістів
Київ • УНН
Віталій Миколенко провів 151 матч в АПЛ і став рекордсменом серед українців. Він випередив Олександра Зінченка зі 150 поєдинками.
Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко встановив новий рекорд за кількістю проведених матчів в Англійській Прем'єр-лізі серед українських футболістів. На його рахунку 151 поєдинок, пише УНН.
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За цим показником Миколенко випередив Олександра Зінченка, який провів 150 матчів.
Український захисник виступає за "Евертон" із січня 2022 року, коли перейшов до англійського клубу з київського "Динамо".
Кар'єра Миколенка в Англії
Після переходу до "Евертона" Миколенко поступово закріпився в основному складі команди та став одним із ключових гравців оборони.
До переїзду в Англію футболіст виступав за київське "Динамо", з яким здобував чемпіонство України та грав у єврокубках.
Миколенко також регулярно отримує виклики до національної збірної України, у складі якої брав участь у міжнародних турнірах.
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