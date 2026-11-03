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Миколенко установил рекорд по количеству матчей в АПЛ среди украинских футболистов

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Виталий Миколенко провёл 151 матч в АПЛ и стал рекордсменом среди украинцев. Он опередил Александра Зинченко со 150 поединками.

Миколенко установил рекорд по количеству матчей в АПЛ среди украинских футболистов

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко установил новый рекорд по количеству проведённых матчей в Английской Премьер-лиге среди украинских футболистов. На его счету 151 поединок, пишет УНН.

Детали

По этому показателю Миколенко опередил Александра Зинченко, который провёл 150 матчей.

Украинский защитник выступает за «Эвертон» с января 2022 года, когда перешёл в английский клуб из киевского «Динамо».

Карьера Миколенко в Англии

После перехода в «Эвертон» Миколенко постепенно закрепился в основном составе команды и стал одним из ключевых игроков обороны.

До переезда в Англию футболист выступал за киевское «Динамо», с которым становился чемпионом Украины и играл в еврокубках.

Миколенко также регулярно получает вызовы в национальную сборную Украины, в составе которой принимал участие в международных турнирах.

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