"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧ

Основная стадия Лиги чемпионов стремительно приближается к своему экватору. Уже во вторник, 3 ноября, и в среду, 4 ноября, состоятся поединки 4-го тура, которые могут существенно изменить расстановку сил в турнирной таблице. Болельщиков ожидает противостояние донецкого "Шахтёра" против лиссабонского "Спортинга", а также "Атлетико" проверит на прочность мюнхенскую "Баварию" с обладателем "Золотого мяча" в центре нападения, пишет УНН.

"Шахтёр" против "Спортинга"

Во вторник, 3 ноября, в 19:45 донецкий "Шахтёр", который после трёх туров идёт на 17-м месте, встретится с лиссабонским "Спортингом", который занимает двенадцатую позицию.

"Шахтёр" одержал одну победу над греческим "АЕКом", сыграл вничью с "ПСВ", а также в третьем туре в большинстве уступил миланскому "Интеру".

"Шахтёр" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, "Реал" разгромил "Лейпциг": результаты матчей 21 октября

"Спортинг" же одержал две победы и один раз уступил — "ЛАСКу". Поединок пройдёт в Лондоне на "Стэмфорд Бридж", а посмотреть матч можно будет на сервисе Мегого.

Между собой команды встречались лишь дважды — в Лиге чемпионов сезона 2008/2009. Тогда дважды победу праздновали португальцы — оба раза со счётом 1:0. Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение "Спортингу", на победу которого можно поставить с коэффициентом — 2. На победу "Шахтёра" — 3,6, на ничью — 3,8.

"Очень счастливы играть здесь завтра. То, как мы играем и в каком состоянии находимся, — это то, что нужно продолжать. Сделаем всё, чтобы победить завтра, но если не удастся выиграть, важно не уступить. Мы знаем силу "Спортинга" и его достижения, очень уважаем этот клуб и, безусловно, будем выкладываться более чем на 100 процентов. Должны делать это в каждом эпизоде. В предыдущем матче Лиги чемпионов с "Интером" мы показали хорошую игру и теперь полностью готовы к встрече со "Спортингом", — сказал главный тренер "Шахтёра" Арда Туран перед матчем.

Расписание матчей четвёртого тура

Помимо "Шахтёра", в 19:45 сыграет "Галатасарай" — "Штутгарт". В 22:00 состоятся следующие матчи:

“Атлетико” — “Бавария”;

“Барселона” — “Астон Вилла”;

“Будё/Глимт” — “Лилль”;

“Манчестер Юнайтед” — “Рома”;

“Фейеноорд” — “Интер”.

Гарри Кейн — обладатель «Золотого мяча»-2026

Также во вторник сыграют "ЛАСК" против "Слована", за который выступают Данило Игнатенко и Николай Кухаревич, а также "Вильярреал" будет противостоять "ПСЖ" Ильи Забарного.

Второй игровой день начнётся матчами "Фенербахче" — "Ливерпуль" и "АЕК" — "Реал" Андрея Лунина. Поединки начнутся в 19:45.

В 22:00 "Боруссия" будет противостоять "Бетису", "Викинг" встретится с "Сабахом", "Ланс" — с "Комо", "Порту" — с "Наполи", "ПСВ" — с "Брюгге", "Лейпциг" — с "Манчестер Сити", а также "Славия" Назария Домчака встретится с "Арсеналом".

Судаков забил шедевральный гол и вывел «Бенфику» в полуфинал Кубка Португалии