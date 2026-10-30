Судаков забил шедевральный гол и вывел «Бенфику» в полуфинал Кубка Португалии

Украинский атакующий полузащитник Георгий Судаков забил шедевральный гол в матче за «Бенфику» и помог своему клубу победить «Жил Висенте» в матче 1/4 финала Кубка Португалии. Об этом сообщает УНН.

Детали

На 40-й минуте игры Судаков эффектным ударом отправил мяч в правую «девятку» с линии штрафной площади и удвоил преимущество лиссабонцев.

В итоге игра завершилась со счётом 4:1 в пользу «Бенфики».

Добавим, что для Судакова этот гол стал вторым в составе «орлов». Оба мяча украинец забил в последних четырёх матчах после возвращения на поле после травмы.

Напомним

Ранее в этом месяце украинский полузащитник португальской «Бенфики» Георгий Судаков отметился голом в матче 8-го тура чемпионата страны против «Витории Гимарайнш».

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