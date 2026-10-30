Судаков забив шедевральний гол і вивів "Бенфіку" до півфіналу Кубка Португалії

$45.590.0150.770.09
ukenru
22:25 • 13425 перегляди
Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
21:16 • 14804 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади
29 жовтня, 17:11 • 22690 перегляди
Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія
29 жовтня, 15:11 • 26681 перегляди
На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізувалиPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 34039 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
29 жовтня, 12:58 • 23487 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
29 жовтня, 12:13 • 23214 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
29 жовтня, 12:06 • 18728 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
29 жовтня, 10:46 • 18172 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
29 жовтня, 10:33 • 17115 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.1м/с
62%
757мм
Популярнi новини
У МЗС України відреагували на призначення росіянина помічником генсека ООН29 жовтня, 16:41 • 9778 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 15082 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 14257 перегляди
“Роднічки, ми в Ер-Ріяді”: Усик прийшов підтримати Роналду на матчі “Аль-Насра”PhotoVideo29 жовтня, 18:32 • 3844 перегляди
Школа стане гімназією, а учні залишаться: Рада змінила правила навчання для старшокласників29 жовтня, 18:41 • 5860 перегляди
Публікації
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 14285 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 15115 перегляди
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29 жовтня, 14:30 • 21647 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 34039 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше29 жовтня, 11:49 • 26756 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Віталій Кличко
Піт Гегсет
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto22:56 • 3094 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 15095 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 16152 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується29 жовтня, 10:25 • 20314 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo29 жовтня, 09:14 • 23677 перегляди
Актуальне
Су-34
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot
NASAMS

Судаков забив шедевральний гол і вивів "Бенфіку" до півфіналу Кубка Португалії

Київ • УНН

 • 618 перегляди

Георгій Судаков забив за "Бенфіку" у чвертьфіналі Кубка Португалії проти "Жил Вісенте". Лісабонці перемогли 4:1.

Судаков забив шедевральний гол і вивів "Бенфіку" до півфіналу Кубка Португалії

Український атакувальний півзахисник Георгій Судаков забив шедевральний гол у матчі за "Бенфіку" і допоміг своєму клубу перемогти "Жил Вісенте" у матчі 1/4 фіналу Кубка Португалії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На 40-й хвилині гри Судаков ефектним ударом відправив м'яч у праву "дев'ятку" з лінії штрафного майданчика і подвоїв перевагу лісабонців.

У підсумку гра завершилася з рахунком 4:1 на користь "Бенфіки".

Додамо, що для Судакова цей гол став другим у складі "орлів". Обидва м'ячі українець забив в останніх чотирьох матчах після повернення на поле після травми.

Нагадаємо

Раніше цього місяця український півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8 туру чемпіонату країни проти "Віторії Гімарайнш".

Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубках23.10.26, 00:00 • 15436 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт