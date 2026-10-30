Судаков забив шедевральний гол і вивів "Бенфіку" до півфіналу Кубка Португалії
Київ • УНН
Георгій Судаков забив за "Бенфіку" у чвертьфіналі Кубка Португалії проти "Жил Вісенте". Лісабонці перемогли 4:1.
Український атакувальний півзахисник Георгій Судаков забив шедевральний гол у матчі за "Бенфіку" і допоміг своєму клубу перемогти "Жил Вісенте" у матчі 1/4 фіналу Кубка Португалії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На 40-й хвилині гри Судаков ефектним ударом відправив м'яч у праву "дев'ятку" з лінії штрафного майданчика і подвоїв перевагу лісабонців.
У підсумку гра завершилася з рахунком 4:1 на користь "Бенфіки".
Додамо, що для Судакова цей гол став другим у складі "орлів". Обидва м'ячі українець забив в останніх чотирьох матчах після повернення на поле після травми.
Нагадаємо
Раніше цього місяця український півзахисник португальської "Бенфіки" Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8 туру чемпіонату країни проти "Віторії Гімарайнш".
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