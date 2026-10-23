Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубках

Український нападник Тімур Тутєров забив свій перший гол за основну команду англійського "Сандерленда" у матчі третього туру Ліги Європи проти польського "Леха". Також 22 жовтня в єврокубках відзначився захисник Олександр Романчук, який допоміг румунській "Університаті" здобути перемогу. Про це пише УНН.

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21-річний Тутєров відкрив рахунок уже на 2-й хвилині виїзного поєдинку в Познані. Після помилки захисника "Леха" Нільсон Ангуло перехопив м'яч і навісив у штрафний майданчик, де український форвард ударом головою відправив його у ворота – 0:1.

Для Тутєрова це був четвертий матч за основну команду "Сандерленда" та перша результативна дія. Однак англійський клуб не втримав перевагу. На 70-й хвилині Бенгтссон зрівняв рахунок, і зустріч завершилася нічиєю – 1:1.

Як зіграли інші українці в Лізі Європи та Лізі конференцій

У другому турі Ліги конференцій український захисник Олександр Романчук вийшов у стартовому складі румунської "Університаті" Крайова, яка перемогла андоррський "Інтер Ескальдес" із рахунком 3:1.

Романчук мав нагоду забити, однак результативними діями не відзначився та отримав жовту картку. Завдяки перемозі його команда закріпилася серед восьми найкращих у турнірній таблиці.

Серед інших українських футболістів, які виступають за закордонні клуби, у вечірній програмі Ліги Європи також були представники "Бенфіки" Анатолій Трубін і Георгій Судаков, а також нападник "Олімпіакоса" Роман Яремчук.

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