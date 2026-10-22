"Шахтар" зазнав першої поразки в Лізі чемпіонів, "Реал" розгромив "Лейпциг": результати матчів 21 жовтня

Донецький "Шахтар" 21 жовтня поступився міланському "Інтеру" з рахунком 0:1 у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. Український клуб зазнав першої поразки в цьогорічному розіграші турніру, пише УНН.

Деталі

Донеччани проводили поєдинок на виїзді проти італійського гранда. Команди демонстрували приблизно рівну гру, створюючи небезпечні моменти біля воріт одна одної, однак вирішального удару завдали господарі.

Під час матчу один із футболістів "Інтера" отримав червону картку. Попри чисельну меншість, міланці вже за кілька хвилин після вилучення зуміли забити єдиний гол у зустрічі. "Шахтар" активно атакував у відповідь, проте воротар італійської команди відбив кілька надзвичайно небезпечних ударів українців.

Результати інших матчів Ліги чемпіонів

Однією з найбільших несподіванок ігрового дня стала розгромна поразка англійського "Манчестер Юнайтед" від італійського "Комо" – 1:4. Турецький "Галатасарай" також здобув переконливу виїзну перемогу, обігравши французький "Лілль" із рахунком 4:2.

Мадридський "Реал" розгромив німецький "РБ Лейпциг" – 4:1, а мюнхенська "Баварія" та лондонський "Арсенал" не визначили переможця – 2:2. Англійська "Астон Вілла" перемогла норвезький "Вікінг" із рахунком 3:1.

Інші результати матчів 21 жовтня:

- "Брюгге" – "Ланс" – 3:0.

- "Реал Бетіс" – "Феєнорд" – 1:0.

- "Спортінг" – ЛАСК – 2:3.

ПСЖ переміг "Барселону", а "Манчестер Сіті" забив 5 голів: результати матчів Ліги чемпіонів