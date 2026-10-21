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"Шахтёр" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, "Реал" разгромил "Лейпциг": результаты матчей 21 октября
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"Шахтёр" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, "Реал" разгромил "Лейпциг": результаты матчей 21 октября

Киев • УНН

 • 522 просмотра

«Шахтёр» уступил «Интеру» со счётом 0:1 и потерпел первое поражение в турнире. «Реал» победил «Лейпциг» со счётом 4:1, а «Бавария» и «Арсенал» сыграли вничью 2:2.

"Шахтёр" потерпел первое поражение в Лиге чемпионов, "Реал" разгромил "Лейпциг": результаты матчей 21 октября

Донецкий «Шахтёр» 21 октября уступил миланскому «Интеру» со счётом 0:1 в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. Украинский клуб потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира, пишет УНН.

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Дончане проводили поединок в гостях против итальянского гранда. Команды демонстрировали примерно равную игру, создавая опасные моменты у ворот друг друга, однако решающий удар нанесли хозяева.

Во время матча один из футболистов «Интера» получил красную карточку. Несмотря на численное меньшинство, миланцы уже через несколько минут после удаления сумели забить единственный гол в матче. «Шахтёр» активно атаковал в ответ, однако вратарь итальянской команды отбил несколько чрезвычайно опасных ударов украинцев.

Результаты других матчей Лиги чемпионов

Одной из крупнейших неожиданностей игрового дня стало разгромное поражение английского «Манчестер Юнайтед» от итальянского «Комо» — 1:4. Турецкий «Галатасарай» также одержал убедительную выездную победу, обыграв французский «Лилль» со счётом 4:2.

Мадридский «Реал» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» — 4:1, а мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал» не выявили победителя — 2:2. Английская «Астон Вилла» победила норвежский «Викинг» со счётом 3:1.

Другие результаты матчей 21 октября:

- «Брюгге» — «Ланс» — 3:0.

- «Реал Бетис» — «Фейеноорд» — 1:0.

- «Спортинг» — ЛАСК — 2:3.

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