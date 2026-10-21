ПСЖ победил "Барселону", а "Манчестер Сити" забил 5 голов: результаты матчей Лиги чемпионов

В очередном туре Лиги чемпионов состоялись результативные поединки, среди которых победа французского ПСЖ над «Барселоной» со счетом 4:2, разгромная победа «Манчестер Сити» и непростой матч «Наполи» против норвежского «Будё-Глимта». О результатах свидетельствуют данные матчей турнира, пишет УНН.

Детали

Одним из центральных противостояний стала встреча ПСЖ и «Барселоны». Парижский клуб забил четыре мяча, тогда как каталонцы ответили двумя. Матч завершился победой французской команды со счетом 4:2.

Английский «Манчестер Сити» уверенно обыграл греческий АЕК из Афин — 5:1. В то же время дортмундская «Боруссия» одержала выездную победу над азербайджанским «Сабахом» со счетом 2:1.

«Наполи» и «Ливерпуль» выиграли результативные матчи

Итальянский «Наполи» победил «Будё-Глимт» со счетом 4:3. Не менее напряженным оказался поединок «Ливерпуля» против испанского «Вильярреала», в котором англичане одержали победу с аналогичным счетом — 4:3.

Итальянская «Рома» разгромила братиславский «Слован» — 4:0. В свою очередь, нидерландский ПСВ минимально победил португальский «Порту» со счетом 1:0.

Турецкий «Фенербахче» и пражская «Славия» не смогли определить победителя, завершив встречу со счетом 2:2. Также вничью сыграли немецкий «Штутгарт» и мадридский «Атлетико» — 1:1.

Всего в девяти завершившихся матчах команды забили 44 гола. Самыми результативными стали встречи «Наполи» с «Будё-Глимтом» и «Ливерпуля» с «Вильярреалом» — по семь мячей.

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