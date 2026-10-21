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ПСЖ переміг "Барселону", а "Манчестер Сіті" забив 5 голів: результати матчів Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 4582 перегляди

ПСЖ переміг «Барселону» 4:2, а «Манчестер Сіті» розгромив АЕК 5:1. У дев’яти матчах Ліги чемпіонів забили 44 голи.

ПСЖ переміг "Барселону", а "Манчестер Сіті" забив 5 голів: результати матчів Ліги чемпіонів

У черговому турі Ліги чемпіонів відбулися результативні поєдинки, серед яких перемога французького ПСЖ над "Барселоною" з рахунком 4:2, розгромна перемога "Манчестер Сіті" та непростий матч "Наполі" проти норвезького "Буде-Глімта". Про результати свідчать дані матчів турніру, пише УНН.

Деталі

Одним із центральних протистоянь стала зустріч ПСЖ та "Барселони". Паризький клуб забив чотири м'ячі, тоді як каталонці відповіли двома. Матч завершився перемогою французької команди з рахунком 4:2.

Англійський "Манчестер Сіті" впевнено обіграв грецький АЕК з Афін – 5:1. Водночас дортмундська "Боруссія" здобула виїзну перемогу над азербайджанським "Сабахом" із рахунком 2:1.

"Наполі" та "Ліверпуль" виграли результативні матчі

Італійський "Наполі" переміг "Буде-Глімт" із рахунком 4:3. Не менш напруженим виявився поєдинок "Ліверпуля" проти іспанського "Вільярреала", у якому англійці здобули перемогу з аналогічним рахунком – 4:3.

Італійська "Рома" розгромила братиславський "Слован" – 4:0. Натомість нідерландський ПСВ мінімально переміг португальський "Порту" з рахунком 1:0.

Турецький "Фенербахче" та празька "Славія" не змогли визначити переможця, завершивши зустріч із рахунком 2:2. Також унічию зіграли німецький "Штутгарт" та мадридський "Атлетіко" – 1:1.

Загалом у дев'яти завершених матчах команди забили 44 голи. Найрезультативнішими стали зустрічі "Наполі" з "Буде-Глімтом" та "Ліверпуля" з "Вільярреалом" – по сім м'ячів.

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Степан Гафтко

Спорт