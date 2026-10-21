ПСЖ переміг "Барселону", а "Манчестер Сіті" забив 5 голів: результати матчів Ліги чемпіонів

У черговому турі Ліги чемпіонів відбулися результативні поєдинки, серед яких перемога французького ПСЖ над "Барселоною" з рахунком 4:2, розгромна перемога "Манчестер Сіті" та непростий матч "Наполі" проти норвезького "Буде-Глімта". Про результати свідчать дані матчів турніру, пише УНН.

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Одним із центральних протистоянь стала зустріч ПСЖ та "Барселони". Паризький клуб забив чотири м'ячі, тоді як каталонці відповіли двома. Матч завершився перемогою французької команди з рахунком 4:2.

Англійський "Манчестер Сіті" впевнено обіграв грецький АЕК з Афін – 5:1. Водночас дортмундська "Боруссія" здобула виїзну перемогу над азербайджанським "Сабахом" із рахунком 2:1.

"Наполі" та "Ліверпуль" виграли результативні матчі

Італійський "Наполі" переміг "Буде-Глімт" із рахунком 4:3. Не менш напруженим виявився поєдинок "Ліверпуля" проти іспанського "Вільярреала", у якому англійці здобули перемогу з аналогічним рахунком – 4:3.

Італійська "Рома" розгромила братиславський "Слован" – 4:0. Натомість нідерландський ПСВ мінімально переміг португальський "Порту" з рахунком 1:0.

Турецький "Фенербахче" та празька "Славія" не змогли визначити переможця, завершивши зустріч із рахунком 2:2. Також унічию зіграли німецький "Штутгарт" та мадридський "Атлетіко" – 1:1.

Загалом у дев'яти завершених матчах команди забили 44 голи. Найрезультативнішими стали зустрічі "Наполі" з "Буде-Глімтом" та "Ліверпуля" з "Вільярреалом" – по сім м'ячів.

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