У гірських тропічних лісах Індонезії вчені відкрили новий вид літаючих жаб, які відрізняються від своїх родичів зовнішністю, характерними звуками та унікальним способом розмноження. Про це повідомляє Каліфорнійський університет у Берклі, пише УНН.

Деталі

Під час досліджень біорізноманіття острова Сулавесі у 2009–2013 роках науковці виявили тисячі яскраво-зелених жаб поблизу сезонного гірського озера Данау Кока-Кола на висоті понад 1 860 метрів над рівнем моря.

Дослідники порівняли зовнішні особливості, ДНК та поведінку земноводних з іншими представниками роду Rhacophorus. Ці жаби відомі своєю здатністю планерувати між деревами завдяки великим перетинчастим лапам.

Чим унікальний новий вид жаб

Найбільше науковців здивував незвичайний спосіб розмноження земноводних. На відміну від споріднених видів, які створюють спеціальні пінні гнізда, нововиявлені жаби відкладають ікру в желеподібну масу, прикріплену до рослинності над водою або поблизу неї.

Усередині цієї маси розвиваються як ікринки, так і пуголовки. За словами дослідників, раніше такої репродуктивної стратегії серед азійських літаючих жаб не спостерігали.

Новий вид отримав назву Rhacophorus kurniatiae на честь покійної індонезійської герпетологині Хеллен Курніаті, яка зробила значний внесок у дослідження земноводних та рептилій.

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