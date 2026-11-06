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The Guardian
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Понад 40 чорних дельфінів викинулися на берег і загинули у Новій Зеландії

Київ • УНН

 • 400 перегляди

На узбережжі Нгаві загинули 43 гринди, попри спроби рятувальників повернути їх у море. Тварин поховають за участю маорі.

Понад 40 чорних дельфінів викинулися на берег і загинули у Новій Зеландії
Фото: rnz.co.nz

Понад 40 гринд з родини дельфінових, яких часто називають "чорними дельфінами", загинули після масового викидання на берег на віддаленому східному узбережжі Нової Зеландії, попри рятувальні зусилля волонтерів та працівників служби охорони природи. Про це повідомили в п'ятницю, 6 листопада, представники служби охорони природи, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Департамент охорони природи (DOC) повідомив, що 43 особини загинули під час масового викидання на мілину вздовж узбережжя Нгаві на південно-східному краю Північного острова.

Про гринд повідомили до Департаменту охорони природи одразу після 8 ранку в четвер, після чого співробітники служби охорони природи, плем'я маорі іві та волонтери спробували їх врятувати. Однак, "вважається, що жоден з цих гринд не вижив", сказала Аріана Хавіра, виконувачка обов'язків керівника операцій DOC Вайрарапи.

Після того, як гринд вперше помітили в пастці серед скель, рятувальники спробували витягнути на воду деяких тварин, що вижили, але їм це здебільшого не вдалося.

Зусилля з порятунку гринд ускладнювалися віддаленим розташуванням, потужним прибоєм та гострим камінням у припливно-відпливній зоні, повідомила група Project Jonah, яка брала участь у рятувальних операціях.

"Коли гринд було виявлено, приблизно 40-50 гринд опинилися на мілині вздовж кількох кілометрів узбережжя, - повідомив Project Jonah у своєму дописі у Facebook у п’ятницю. - Багато з них вже померли до того, як їх знайшли, і, на жаль, гринди, яких знайшли живими, померли протягом дня".

Департамент охорони природи співпрацює з плем'ям маорі іві, щоб організувати поховання тварин, сказала Хавіра. Маорі вважають їх таонгою – священним скарбом.

Випадки викидання тварин на берег досить поширені в Новій Зеландії, і, за даними DOC, з 1840 року було зареєстровано понад 5000 випадків викидання китів та дельфінів на берег.

Гринди входять до родини дельфінових і можуть виростати до семи метрів завдовжки та важити до 3 тонн. Цей вид часто викидається на берег, хоча його поведінка ще не до кінця вивчена, сказала Хавіра.

"Хоча викидання на берег у цій частині узбережжя є рідкістю, немає жодних ознак того, що випадки викидання на берег стають частішими чи серйознішими", – сказала вона.

Кити викинулися на берег у Японії: наслідки потужного землетрусу біля камчатки30.07.25, 12:33 • 4394 перегляди

Юлія Шрамко

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