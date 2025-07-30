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Кити викинулися на берег у Японії: наслідки потужного землетрусу біля камчатки

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Науковці пояснюють, що це може бути спричинено дезорієнтацією морських ссавців через різкі зміни течій і рівня води.

Кити викинулися на берег у Японії: наслідки потужного землетрусу біля камчатки

Чотири кити опинилися на узбережжі міста Татеяма в Японії після землетрусу магнітудою 8,7 біля півострова камчатка. Науковці пояснюють, що це може бути спричинено дезорієнтацію морських ссавців через різкі зміни течій і рівня води, пише УНН із посиланням на Mirror.

Деталі

В мережі з'явились кадри, на яких видно, як чотири кити викинуло на берег у місті Татеяма у Японії після одно з найбільших землетрусів поблизу Камчатки. Перші хвилі цунамі досягли міста Хоккайдо о 10:40 ранку за місцевим часом.

Запис транслювався в прямому ефірі. Науковці пояснюють, що кити можуть опинятися на березі під час цунамі "через швидкі та різкі зміни рівня води та течій поблизу узбережжя".

Доповнення

Це шостий за величиною землетрус в історії, хвилі цунамі вже вразили частину Курильських островів росії, північний острів Японії Хоккайдо та Гаваї.

Раніше УНН писав, що у США оголосили найвищий рівень попередження про цунамі для північного узбережжя Каліфорнії після потужного землетрусу біля Камчатки. Очікуються хвилі до 1,4 метра, мешканців закликають до негайної евакуації.

Альона Уткіна

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