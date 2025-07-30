Кити викинулися на берег у Японії: наслідки потужного землетрусу біля камчатки
Київ • УНН
Науковці пояснюють, що це може бути спричинено дезорієнтацією морських ссавців через різкі зміни течій і рівня води.
Чотири кити опинилися на узбережжі міста Татеяма в Японії після землетрусу магнітудою 8,7 біля півострова камчатка. Науковці пояснюють, що це може бути спричинено дезорієнтацію морських ссавців через різкі зміни течій і рівня води, пише УНН із посиланням на Mirror.
Деталі
В мережі з'явились кадри, на яких видно, як чотири кити викинуло на берег у місті Татеяма у Японії після одно з найбільших землетрусів поблизу Камчатки. Перші хвилі цунамі досягли міста Хоккайдо о 10:40 ранку за місцевим часом.
Запис транслювався в прямому ефірі. Науковці пояснюють, що кити можуть опинятися на березі під час цунамі "через швидкі та різкі зміни рівня води та течій поблизу узбережжя".
Доповнення
Це шостий за величиною землетрус в історії, хвилі цунамі вже вразили частину Курильських островів росії, північний острів Японії Хоккайдо та Гаваї.
Раніше УНН писав, що у США оголосили найвищий рівень попередження про цунамі для північного узбережжя Каліфорнії після потужного землетрусу біля Камчатки. Очікуються хвилі до 1,4 метра, мешканців закликають до негайної евакуації.