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Цунамі досягло Каліфорнії: на півночі штату оголошено штормове попередження, узбережжя евакуюють

Київ • УНН

 • 2638 перегляди

США оголосили найвищий рівень попередження про цунамі для північного узбережжя Каліфорнії після потужного землетрусу біля Камчатки. Очікуються хвилі до 1,4 метра, мешканців закликають до негайної евакуації.

Цунамі досягло Каліфорнії: на півночі штату оголошено штормове попередження, узбережжя евакуюють

Через потужний землетрус біля камчатки, у США оголосили найвищий рівень попередження про цунамі для північного узбережжя Каліфорнії. Хвилі можуть досягати 1,4 метра, мешканців узбережжя закликають негайно евакуюватися. Про це пише УНН із посиланням на LaTimes.

Деталі

Офіційні особи США видали суворе "попередження" для округів Гумбольдт і Дель-Норте. Найбільші потенційні руйнування прогнозуються в Кресент-Сіті. Решта узбережжя Каліфорнії також залишається під загрозою цунамі, а це означає, що очікуються небезпечні хвилі, і людям слід триматися подалі від пляжів.

Якщо цунамі станеться в Каліфорнії, воно вдарить по північному узбережжю о 23:50 і до 1:00 досягне району Лос-Анджелеса. Вплив у Лос-Анджелесі буде набагато меншим, з хвилями менш як 30 см

- повідомило видання, посилаючись на дані Центру попередження про цунамі США.

Також видання вказує, що "цунамі в Кресент-Сіті може тривати до 30 годин, де прогнозуються хвилі заввишки до 1,4 метра".

Унаслідок нищівного цунамі 2011 року, викликаного землетрусом магнітудою 9,1 біля східного узбережжя Японії, гавань Кресент-Сіті вже була зруйнована, а одна людина загинула.

Серед інших зон ризику зараз – Порт-Сан-Луїс в окрузі Сан-Луїс-Обіспо, де висота потенційних хвиль може сягати від 2 до 3,7 футів. На решті узбережжя Каліфорнії очікують менш потужні хвилі - приблизно до 1,3 фута.

Де знаходяться зони ризику цунамі в Каліфорнії

Зони ризику цунамі можуть охоплювати не лише узбережжя, а й прибережні райони заток і річок. За даними Центру попередження про цунамі США, "загроза поширюється на західне узбережжя США, включно з Вашингтоном, Орегоном, Аляскою та частиною Британської Колумбії".

Центр спершу оголосив нижчий рівень загрози, але до вечора попередження підвищили. Очікуваний час досягнення хвиль узбережжя США: Форт-Брегг - 23:50, Кресент-Сіті - 23:55, Монтерей - 00:15, Сан-Франциско - 00:40, гавань Лос-Анджелеса - 01:05, Ньюпорт-Біч - 01:10, Оушенсайд і Ла-Хойя - 01:15.

Перша хвиля цунамі може бути не найбільшою

Чиновники попередили, що "перша хвиля цунамі може бути не найбільшою".

Наприклад, під час руйнівного цунамі 1964 року, яке обрушилося на Кресент-Сіті, люди відчули хибне відчуття безпеки після серії менших хвиль, і деякі повернулися, щоб розпочати прибирання, коли настала четверта хвиля заввишки 6,4 метра.

Вона зруйнувала місто, змивши 29 міських кварталів та вбивши щонайменше 11 людей.

Офіційні особи також попереджають, що хвилі цунамі, які здаються відносно малими - наприклад, 15 сантиметрів заввишки - можуть бути руйнівними.

Потрібно лише шість дюймів швидкої води, щоб збити дорослу людину, і два фути швидкої води, щоб знести більшість транспортних засобів.

Сильні течії можуть травмувати та втопити людей у воді або поблизу неї, а також пошкодити та зруйнувати човни та інфраструктуру в гаванях - йдеться в Національній програмі пом’якшення наслідків цунамі.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що вона підтримує зв'язок з керівництвом прибережних районів та портом Лос-Анджелеса щодо підготовки до ночі та закликала мешканців підписатися на розсилку екстрених сповіщень на NotifyLA.org.

Чиновники Сан-Франциско заявили, що вони "працюють разом, щоб оцінити необхідність евакуації прибережних районів, і якомога швидше надішлють додаткові сповіщення".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у росії на півострові камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 балів, який спричинив загрозу цунамі. Його відчули також у сусідній Японії, а також у американських штатах Аляска, Гаваї, на узбережжі Канади і країн Південної Америки.

Альона Уткіна

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