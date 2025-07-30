потужний землетрус на камчатці: загроза цунамі охопила одразу кілька країн, деталі
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 8,8 балів стався на камчатці, спричинивши загрозу цунамі. Він відчувався в Японії, США, Канаді та Південній Америці, частково затоплено порт сєверо-курильська.
У росії на півострові камчатка стався землетрус магнітудою 8, 8 балів, який спричинив загрозу цунамі. Його відчули також у сусідній Японії, а також у американських штатах Аляска, Гаваї, на узбережжі Канади і країн Південної Америки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Даний землетрус є шостим за силою з усіх, що коли-небудь реєструвалися, і найсильнішим з 2011 року, коли землетрус магнітудою 9,0 балів накрив північний схід Японії, викликавши руйнівне цунамі і катастрофу на АЕС "Фукусіма".
Як повідомляє Reuters, берегова охорона штату Гаваї наказала кораблям покинути гавані через небезпек наближення цунамі.
Внаслідок стихійного лиха частково був затоплений порт у місті сєверо-курильськ. Губернатор камчатки володимир солодов заявив, що сьогоднішній землетрус був "серйозним і найсильнішим за останні десятиліття".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що магнітуда землетрусу на камчатці становила 7,5 балів. Землетрус стався в Тихому океані біля камчатки об 11:24 за місцевим часом з епіцентром на 161 км на схід від петропавловська-камчатського на глибині 32 км.
Також УНН повідомляв, що 29 липня у Чернівецькій області України стався ледь відчутний землетрус магнітудою 2,3 бали.