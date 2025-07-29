Землетрус магнітудою 2,3 стався на Буковині

Землетрус магнітудою 2,3 стався 29 липня у Чернівецькій області, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.

Деталі

"29 липня 2025 року о 05:15:12 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус районі населених пунктів Волока та Грушівка, Чернівецького району, Чернівецької області, магнітудою 2,3 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км", - ідеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів, як вказано, належить до ледве відчутних.

Нагадаємо

Землетрус магнітудою 2,6 стався 13 липня у Чернівецькій області.