Землетрясение магнитудой 2,3 произошло на Буковине
Киев • УНН
29 июля 2025 года в Черновицкой области произошло едва ощутимое землетрясение магнитудой 2,3. Событие зафиксировано вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка.
Землетрясение магнитудой 2,3 произошло 29 июля в Черновицкой области, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.
Детали
"29 июля 2025 года в 05:15:12 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка, Черновицкого района, Черновицкой области, магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км", - говорится в сообщении.
По классификации землетрясений, как указано, относится к едва ощутимым.
Напомним
Землетрясение магнитудой 2,6 произошло 13 июля в Черновицкой области.