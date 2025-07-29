Землетрясение магнитудой 2,3 произошло на Буковине

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
06:30 • 4896 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
05:00 • 9362 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
28 июля, 17:54 • 25023 просмотра
Авария пассажирского поезда в Германии: среди пострадавших пятеро украинцев
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 99287 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
28 июля, 13:15 • 67662 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 125536 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:12 • 66859 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 60301 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 51281 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 44404 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1м/с
67%
743мм
Популярные новости
"Аэрофлот" использует устаревшую Windows XP, а гендиректор три года не менял пароль - "Белорусские киберпартизаны"28 июля, 22:26 • 4344 просмотра
Россияне вывезли украинских школьников в Санкт-Петербург для парада, который отменили28 июля, 23:21 • 14043 просмотра
ISW: Путин не пойдет на уступки в войне, чтобы не ставить под сомнение целесообразность военной кампании в Украине29 июля, 00:18 • 14104 просмотра
Стрельба в центре Нью-Йорка: среди раненых полицейский29 июля, 00:46 • 5714 просмотра
Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога29 июля, 01:17 • 17207 просмотра
публикации
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться06:30 • 4898 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 99288 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 95556 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать28 июля, 12:53 • 111106 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
28 июля, 12:47 • 125537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 78035 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 132786 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 70889 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 70346 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 65417 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"

Землетрясение магнитудой 2,3 произошло на Буковине

Киев • УНН

 • 816 просмотра

29 июля 2025 года в Черновицкой области произошло едва ощутимое землетрясение магнитудой 2,3. Событие зафиксировано вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка.

Землетрясение магнитудой 2,3 произошло на Буковине

Землетрясение магнитудой 2,3 произошло 29 июля в Черновицкой области, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Детали

"29 июля 2025 года в 05:15:12 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка, Черновицкого района, Черновицкой области, магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений, как указано, относится к едва ощутимым.

Напомним

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло 13 июля в Черновицкой области.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Черновицкая область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9