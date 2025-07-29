Землетрясение магнитудой 2,3 произошло на Буковине

Землетрясение магнитудой 2,3 произошло 29 июля в Черновицкой области, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Детали

"29 июля 2025 года в 05:15:12 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка, Черновицкого района, Черновицкой области, магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км", - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений, как указано, относится к едва ощутимым.

Напомним

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло 13 июля в Черновицкой области.