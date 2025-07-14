На Буковині стався землетрус 14 липня 2025
Київ • УНН
Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус 13 липня 2025 року о 11:46:10 поблизу селища Конятин на Буковині. Джерело землетрусу знаходилося на глибині 3 км і класифікується як ледь відчутний.
Землетрус магнітудою 2,6 стався 13 липня у Чернівецькій області, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА, пише УНН.
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Його зафіксовано в районі селища Конятина, Вижницького району, Чернівецької області 13 липня 2025 року о 11:46:10.
Джерело землетрусу знаходилося на глибині 3 км.
За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних.
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