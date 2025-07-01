На Полтавщині стався землетрус: що відомо
Київ • УНН
Землетрус магнітудою 3,1 зафіксовано в Полтавській області поблизу села Карпусі. Подія сталася 1 липня 2025 року о 01:23:29 на глибині 7 кілометрів.
Землетрус магнітудою 3,1 стався у Полтавській області, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА у вівторок, пише УНН.
Деталі
"1 липня 2025 року... зареєстровано землетрус в районі села Карпусі, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера)", - ідеться у повідомленні.
Землетрус, як вказано, зафіксовано о 01:23:29.
Джерело землетрусу знаходиться на глибині 7 км.
За класифікацією землетрусів належить до невідчутних.
Землетрус магнітудою 4,4 стався в Румунії біля кордону з Україною12.05.25, 04:47 • 3787 переглядiв
Доповнення
Перед тим землетрус на території Полтавської області, магнітудою 3,1, фіксували у лютому.