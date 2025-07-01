На Полтавщині стався землетрус: що відомо

Землетрус магнітудою 3,1 стався у Полтавській області, повідомили у Головному центрі спеціального контролю ДКА у вівторок, пише УНН.

Деталі

"1 липня 2025 року... зареєстровано землетрус в районі села Карпусі, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера)", - ідеться у повідомленні.

Землетрус, як вказано, зафіксовано о 01:23:29.

Джерело землетрусу знаходиться на глибині 7 км.

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних.

Землетрус магнітудою 4,4 стався в Румунії біля кордону з Україною

Доповнення

Перед тим землетрус на території Полтавської області, магнітудою 3,1, фіксували у лютому.