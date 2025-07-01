В Полтавской области произошло землетрясение: что известно
Киев • УНН
Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Полтавской области вблизи села Карпуси. Событие произошло 1 июля 2025 года в 01:23:29 на глубине 7 километров.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Полтавской области, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА во вторник, пишет УНН.
Детали
"1 июля 2025 года... зарегистрировано землетрясение в районе села Карпуси, Полтавского района, Полтавской области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера)", - говорится в сообщении.
Землетрясение, как указано, зафиксировано в 01:23:29.
Источник землетрясения находится на глубине 7 км.
По классификации землетрясений относится к неощутимым.
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Дополнение
До этого землетрясение на территории Полтавской области, магнитудой 3,1, фиксировали в феврале.