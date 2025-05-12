Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Румынии возле границы с Украиной
Киев • УНН
Вечером 11 мая в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на глубине 125 км. Эпицентр находился в 135 км от украинской границы.
Вечером в воскресенье, 11 мая, в Румынии недалеко от границы с Украиной произошло землетрясение. Об этом сообщает румынский Национальный институт физики Земли, информирует УНН.
Детали
Указывается, что подземные толчки были зафиксированы в сейсмической зоне Вранча в 21:34 по местному времени.
На глубине 125,0 км произошло среднее землетрясение магнитудой 4,4. Интенсивность: III
В Институте уточнили, что эпицентр землетрясения располагался на западе от Фокшани, вблизи городов Бузеу, Сфанту-Георге, Брашова и Плоешти.
В то же время в украинском Главном центре специального контроля сообщили, что эпицентр стихии был в 135 км от границы с Украиной.
"По классификации землетрясение относится к едва ощутимым", - уточнили в Центре.
Напомним
В начале мая в Чили и Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Власти Чили предупредили об угрозе цунами и объявили эвакуацию прибрежной зоны.
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