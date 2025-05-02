На півдні Чилі і Аргентини стався землетрус магнітудою 7,5 балів: влада попереджає про загрозу цунамі
Київ • УНН
У Чилі та Аргентині зафіксували землетрус магнітудою 7,5. Влада Чилі попередила про загрозу цунамі та оголосила евакуацію прибережної зони.
Національний сейсмологічний центр Чилійського університету повідомив сьогодні вранці про сильний землетрус магнітуда якого досягла 7,5 балів, що стався на крайньому півдні країни. Також підземні поштовхи відчувалися в Аргентині. Про це повідомляють Emol та BioBioChile, пише УНН.
Деталі
Національна служба запобігання і реагування на стихійні лиха Senapred повідомила, що землетрус магнітудою 7,5 стався за 217 кілометрів на південь від Пуерто-Вільямса (регіон Магальєнес), на глибині близько 10 кілометрів. Гідрографічна та океанографічна служба ВМС Чилі (SHOA) закликала евакуювати пляжну зону антарктичної території регіону "через загрозу цунамі".
Senapred закликав громадян "діяти спокійно і слідувати інструкціям влади і груп реагування". Також оцінюється можлива шкода, завдана людям, змінам у базових послугах чи інфраструктурі внаслідок цього землетрусу.
Ми закликаємо до евакуації узбережжя по всьому Магаланському регіону. У цей час наш обов'язок - запобігти і прислухатися до влади. Регіональний і національний Комітет з управління ризиками стихійних лих (COGRID) починають роботу. Всі державні ресурси доступні
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що глава Сенату міністр Альваро Елізальде та заступник міністра Віктор Рамос вже їдуть до офісу Сенапреда.
Також повідомляється, що сейсмічні поштовхи відчувалися в деяких прибережних районах Аргентини, проте вони були значно меншої потужності.
Доповнення
В Еквадорі 25 квітня зафіксували землетрус магнітудою 6. Епіцентр був біля міста Есмеральдас, поштовхи відчули в 10 провінціях та сусідній Колумбії. Служби оцінюють збитки.
23 квітня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2. Його відчули у багатьох містах Мармурового регіону, зокрема й у Стамбулі, де на будівлях з'явилися тріщини. Інформації про жертви немає.