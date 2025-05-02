На півдні Чилі і Аргентини стався землетрус магнітудою 7,5 балів: влада попереджає про загрозу цунамі

Національний сейсмологічний центр Чилійського університету повідомив сьогодні вранці про сильний землетрус магнітуда якого досягла 7,5 балів, що стався на крайньому півдні країни. Також підземні поштовхи відчувалися в Аргентині. Про це повідомляють Emol та BioBioChile, пише УНН.

Національна служба запобігання і реагування на стихійні лиха Senapred повідомила, що землетрус магнітудою 7,5 стався за 217 кілометрів на південь від Пуерто-Вільямса (регіон Магальєнес), на глибині близько 10 кілометрів. Гідрографічна та океанографічна служба ВМС Чилі (SHOA) закликала евакуювати пляжну зону антарктичної території регіону "через загрозу цунамі".

Senapred закликав громадян "діяти спокійно і слідувати інструкціям влади і груп реагування". Також оцінюється можлива шкода, завдана людям, змінам у базових послугах чи інфраструктурі внаслідок цього землетрусу.

Ми закликаємо до евакуації узбережжя по всьому Магаланському регіону. У цей час наш обов'язок - запобігти і прислухатися до влади. Регіональний і національний Комітет з управління ризиками стихійних лих (COGRID) починають роботу. Всі державні ресурси доступні