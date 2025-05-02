На юге Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: власти предупреждают об угрозе цунами
Киев • УНН
В Чили и Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Власти Чили предупредили об угрозе цунами и объявили эвакуацию прибрежной зоны.
Национальный сейсмологический центр Чилийского университета сообщил сегодня утром о сильном землетрясении магнитудой 7,5 баллов, которое произошло на крайнем юге страны. Также подземные толчки ощущались в Аргентине. Об этом сообщают Emol и BioBioChile, пишет УНН.
Детали
Национальная служба предотвращения и реагирования на стихийные бедствия Senapred сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 217 километрах к югу от Пуэрто-Вильямса (регион Магальянес), на глубине около 10 километров. Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили (SHOA) призвала эвакуировать пляжную зону антарктической территории региона "из-за угрозы цунами".
Senapred призвал граждан "действовать спокойно и следовать инструкциям властей и групп реагирования". Также оценивается возможный ущерб, нанесенный людям, изменениям в базовых услугах или инфраструктуре в результате этого землетрясения.
Мы призываем к эвакуации побережья по всему Магаланскому региону. В это время наш долг - предотвратить и прислушаться к власти. Региональный и национальный Комитет по управлению рисками стихийных бедствий (COGRID) начинают работу. Все государственные ресурсы доступны
Министерство внутренних дел сообщило, что глава Сената министр Альваро Элизальде и заместитель министра Виктор Рамос уже едут в офис Сенапреда.
Также сообщается, что сейсмические толчки ощущались в некоторых прибрежных районах Аргентины, однако они были значительно меньшей мощности.
Дополнение
В Эквадоре 25 апреля зафиксировали землетрясение магнитудой 6. Эпицентр был возле города Эсмеральдас, толчки ощутили в 10 провинциях и соседней Колумбии. Службы оценивают убытки.
23 апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Его ощутили во многих городах Мраморного региона, в том числе и в Стамбуле, где на зданиях появились трещины. Информации о жертвах нет.