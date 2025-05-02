На юге Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: власти предупреждают об угрозе цунами

Национальный сейсмологический центр Чилийского университета сообщил сегодня утром о сильном землетрясении магнитудой 7,5 баллов, которое произошло на крайнем юге страны. Также подземные толчки ощущались в Аргентине. Об этом сообщают Emol и BioBioChile, пишет УНН.

Национальная служба предотвращения и реагирования на стихийные бедствия Senapred сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 217 километрах к югу от Пуэрто-Вильямса (регион Магальянес), на глубине около 10 километров. Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили (SHOA) призвала эвакуировать пляжную зону антарктической территории региона "из-за угрозы цунами".

Senapred призвал граждан "действовать спокойно и следовать инструкциям властей и групп реагирования". Также оценивается возможный ущерб, нанесенный людям, изменениям в базовых услугах или инфраструктуре в результате этого землетрясения.

Мы призываем к эвакуации побережья по всему Магаланскому региону. В это время наш долг - предотвратить и прислушаться к власти. Региональный и национальный Комитет по управлению рисками стихийных бедствий (COGRID) начинают работу. Все государственные ресурсы доступны