В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6 балів: поштовхи відчула Колумбія

У п’ятницю, 25 квітня, в Еквадорі стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера: його відчули і мешканці сусідньої Колумбії. Про це повідомляє в соцмережі "Х" Інститут геофізики Еквадору, передає УНН.

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Жителі кількох міст Еквадору відчули сильні поштовхи о 06:44 за місцевим часом. Землетрус стався на глибині 30 км від поверхні.

Епіцентр землетрусу був розташований за 8,4 км від міста Есмеральдас, центрі однойменної провінції Есмеральдас на північному заході Еквадору. Також землетрус був зафіксований у сусідній з Еквадором Колумбії.

Національна служба управління ризиками Еквадору проводить оцінку збитків, завданих сильним землетрусом. За даними служби управління ризиками, землетрус відчувався в 10 провінціях і 56 кантонах на національному рівні.

Нагадаємо

23 квітня, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2 бала. Його відчули у Стамбулі, Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. На деяких будівлях з’явились тріщини. Серед населення виникла паніка.

Пізніше кількість постраждалих від землетрусу у Туреччині сягнула понад 236 осіб. Більшість травм виникли не через безпосередньо землетрус, а через падіння та паніку.