У Туреччині стався потужний землетрус, його відчули у Стамбулі і низці інших міст

У середу, 23 квітня, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2 балів. Його відчули на собі жителі більшості міст Мармурового регіону, зокрема його відчули і в Стамбулі. Про це повідомляє газета İmece Gazetesi, передає УНН.

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За даними турецьких ЗМІ, землетрус зачепив Стамбул, також його відчули у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. На деяких будівлях з’явились тріщини, частина будівель отримала тріщини.

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