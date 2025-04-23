У Туреччині стався потужний землетрус, його відчули у Стамбулі і низці інших міст
Київ • УНН
23 квітня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2. Його відчули у багатьох містах Мармурового регіону, зокрема й у Стамбулі, де на будівлях з'явилися тріщини. Інформації про жертви немає.
У середу, 23 квітня, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2 балів. Його відчули на собі жителі більшості міст Мармурового регіону, зокрема його відчули і в Стамбулі. Про це повідомляє газета İmece Gazetesi, передає УНН.
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За даними турецьких ЗМІ, землетрус зачепив Стамбул, також його відчули у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. На деяких будівлях з’явились тріщини, частина будівель отримала тріщини.
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