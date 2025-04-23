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Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР
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У Туреччині стався потужний землетрус, його відчули у Стамбулі і низці інших міст

Київ • УНН

 • 2082 перегляди

23 квітня у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2. Його відчули у багатьох містах Мармурового регіону, зокрема й у Стамбулі, де на будівлях з'явилися тріщини. Інформації про жертви немає.

У Туреччині стався потужний землетрус, його відчули у Стамбулі і низці інших міст

У середу, 23 квітня, у Туреччині стався землетрус магнітудою 6,2 балів. Його відчули на собі жителі більшості міст Мармурового регіону, зокрема його відчули і в Стамбулі. Про це повідомляє газета İmece Gazetesi, передає УНН.

Деталі

За даними турецьких ЗМІ, землетрус зачепив Стамбул, також його відчули у Коджаелі, Ялові, Текірдазі, Бурсі та Сакар’ї. На деяких будівлях з’явились тріщини, частина будівель отримала тріщини.

Серед населення виникла паніка, однак про жертви наразі не повідомляється.

Оператори GSM рекомендували використовувати текстові повідомлення та Інтернет-додатки для безперебійного зв’язку – це пов’язано з перевантаженням ліній зв’язку.

Мерія і губернатор Стамбула заявили, що робота з ліквідації наслідків негоди тривають.

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Євген Устименко

Євген Устименко

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