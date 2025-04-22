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The Times

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«Калібр» (сімейство ракет)

У Румунії зафіксовано серію із п'яти землетрусів протягом 8 годин

Київ • УНН

 • 2928 перегляди

В окрузі Бузеу (район Вранча) було зафіксовано п’ять землетрусів протягом восьми годин. Перший з них стався в понеділок і мав магнітуду 3,6.

У Румунії зафіксовано серію із п'яти землетрусів протягом 8 годин

На території одного з повітів Румунії за 8 годин було зафіксовано п'ять землетрусів, перший з яких стався у середині доби в понеділок.

Передає УНН із посиланням на Digi24 та Newsweek.

Деталі

Румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP) повідомив, що о протягом восьмигодинного періоду в окрузі Бузеу (район Вранча) сталося п’ять землетрусів.

Було зафіксовано п'ять землетрусів з інтервалом приблизно в 8 годин. Перший з них стався в понеділок, о 16:18, і мав магнітуду 3,6. Останній, за 24 хвилини після півночі, мав магнітуду 2,8.

Землетрус стався поблизу наступних міст: 32 км на південний захід від Фокшашані, 44 км на північ від Бузіу, 88 км на південний схід від Сфанту-Георге, 92 км на північний схід від Плоєшті, 95 км на захід від Браїли, 95 км на захід від Галаца, 96 км на схід від Брашова, 99 км на південний захід від Бирлада.

Нагадаємо

У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр був поблизу кордону з Мексикою на глибині 13 км. Повідомлень про серйозні пошкодження чи постраждалих не надходило.

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Біля островів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,5: деталі14.04.25, 00:13 • 2566 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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